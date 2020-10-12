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陸頒布新政 支持深圳開展數位人民幣試點測試

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院頒布新政，支持深圳開展數位人民幣內部封閉試點測試，擴大金融業等對外開放。（圖／取自新浪網）
大陸國務院頒布新政，支持深圳開展數位人民幣內部封閉試點測試，擴大金融業等對外開放。（圖／取自新浪網）

大陸國務院印發「深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020-2025年）（方案）」，方案提出，支持深圳開展數位人民幣內部封閉試點測試，推動數位人民幣的研發應用和國際合作；擴大金融業等對外開放，推進人民幣國際化方面先行先試。

新華社刊發的實施方案指出，支持深圳在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，推動更高水平深港合作，增強在粵港澳大灣區建設中的核心引擎功能。

方案提出，推進創業板改革並試點註冊制，試點創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR），建立新三板掛牌公司轉板上市機制，優化私募基金市場准入環境，開展基礎設施領域不動產投資信託基金試點。

擴大金融業、航運業等對外開放。支持符合條件的在深圳境內企業赴境外上市融資。開展本外幣合一跨境資金池業務試點；支持符合條件的外資金融機構在深圳依法發起設立證券公司、基金管理公司；支持符合條件的外資機構在深圳依法獲取支付業務許可證。

同時，試點推進政府數據開放共享。支持建設粵港澳大灣區數據平台，研究論證設立數據交易市場或依託現有交易場所開展數據交易。

據了解，中國人民銀行（大陸央行）和深圳市政府近日將陸續發出總計1千萬元人民幣的「數位人民幣紅包」，這被視為數位人民幣首次在公開範圍進行測試。

大陸央行副行長陳雨露也撰文表示，要加快中央銀行法定數位貨幣的研發和可控試點，保障支付安全；加強金融科技創新研究及其在金融基礎設施建設中的應用，彌合數位鴻溝，提升運行效率與監管效能。

大陸國務院去年8月就已首次發布關於支持深圳建設中國特色主義先行示範區的意見，支持在深圳開展數位貨幣研究與移動支付等創新應用；促進與港澳金融市場互聯互通和金融（基金）產品互認；在推進人民幣國際化上先行先試，探索創新跨境金融監管。

深圳 人民幣 大陸央行

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