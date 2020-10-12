十一長假 廣州市餐飲業全面復甦

大陸「十一」中秋長假期間，廣東省消費市場迅速回暖。廣東省商務、旅遊和交通部門的統計數據顯示，受疫情衝擊嚴重的交通、旅遊、餐飲等行業有序恢復。

新華社報導，廣東省文化和旅遊廳統計，8天長假期間，全省共接待遊客4998萬人次，同比恢復81.2%。來自廣東省交通運輸廳的統計數據顯示，該省高速公路客車車流恢復9成，貨車車流則增長20.96%。

10月1日開啟的廣州國際美食節吸引了3000個餐飲商家參與。廣州市商務局副局長魏敏表示，長假期間餐飲行業全面復甦，1日至7日，廣州市餐飲總營業額約50億元（人民幣，下同），全市到店餐飲訂單量與去年同期相比增幅超3成。

作為大陸國內重要的航空樞紐，長假期間，廣州白雲國際機場的大陸國內航班客流顯著增加。白雲機場運行控制中心副主任伍嶺指出，10月6日，白雲機場運輸旅客17.42萬人次，創下疫情以來單日旅客運輸量新高。由於白雲機場前期加開航線、聯合航空公司促銷吸納客源，大陸國內旅客呈現較大幅度的增長，長假前七天平均增長率為6.45%。

各地把握擴大內需的戰略基點，通過深化供給側結構性改革，發揮消費對經濟發展的基礎性作用。廣州市通過對北京路步行街改造提升、開展消費促進月、舉行國際美食節等行動為消費擴容提質。

在唐朝時就已是廣州城市中軸線的北京路，如今成為一條覆蓋5G網絡的步行街。5G無人售貨小車、機器人餐廳、裸眼3D曲面屏，徜徉在北京路，科技感撲面而來，這裡成為長假期間遊客的熱門打卡地。

北京路是大陸全國首批步行街改造提升試點之一。當地政府擴大了北京路的步行長度，為消費提升空間。廣州市商務局統計，長假期間北京路步行街客流量超400萬人次，同比增長15%，營業額超6億元，同比增長160%。