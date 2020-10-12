走出疫情 北京二手房市量增

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

我愛我家發布最新統計數據顯示，9月，北京二手房網簽量再度突破1.7萬套，網簽數據已經連續5個月超過1.6萬套。業界認為，北京樓市正在逐步走出疫情影響，回歸正常市場銷售節奏。

中新社報導，北京二手房市場從5月開始出現逆轉，復甦跡象明顯。我愛我家提供數據顯示，今年5月至9月，北京二手住宅月網簽量始終維持在1.6萬套以上。其中，9月為年內第二次突破1.7萬套，同時也創下了3年來最高成交紀錄。

從交易量來看，9月份，北京二手房簽單量環比微降7.27%，同比增長56.20%，交易量最多的仍是朝陽區，其次是海澱區。從環比數據來看，絕大部分區域的簽單量環比8月都有所下滑，僅東城區、西城區簽單量環比增長，其中東城區環比增長5%，西城區環比增長41.67%。

從成交價格看，9月份，北京二手住宅成交均價為每平方公尺58032元（人民幣，下同），環比上漲5.52%，同比上漲6.30%。從各區成交均價環比來看，9月，西城、東城、海澱、豐台、石景山、大興這6個區環比都出現上漲，其中，大興區環比漲幅最大，上漲5.72%；東城區環比上漲4.57%，漲幅其次；西城區環比上漲3.93%，漲幅第三。

北京二手房價格上漲的區域仍集中在核心區及近郊區。有專家分析認為，這主要由於以上地區的教育資源、交通便捷度相對均衡。因此城市格局要從單中心向多中心轉移，人口及產業承載要從核心區向周邊新城轉移。如果人口和產業還是高度聚集在中心城區，那麼郊區的房價依然起不來。

針對未來北京二手房市場走勢，我愛我家分析認為，9月北京二手房市場價格雖然有所反彈，但未來房價依然沒有上漲的動力，在小幅波動中趨於穩定將是未來北京二手房價的大勢。

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