陸9月新房市場 量價漲幅放緩

2020年9月份，中國大陸房地產市場現走弱趨勢，無論是成交量還是房價漲幅均顯疲態。中指研究院指數事業部研究總監曹晶晶9日在一場線上形勢分析會上表示，9月份大陸多地新房市場量價漲幅均有所放緩。

中新社報導，從房價來看，9月份百城新建住宅均價為每平方公尺15643元（人民幣，下同），環比（與上個月相比）上漲0.24%，漲幅較8月收窄0.26個百分點。這是自今年3月份以來，百城房價漲幅出現的第二次收窄，上一次為調控政策頻出的7月份。

從商品住宅銷售數據來看，1至9月份，50城商品住宅月均成交面積約2820萬平方公尺，同比降幅已收窄至6%左右。

曹晶晶指出，總體而言，第三季度市場恢復節奏加快，整體成交規模創2017年以來季度最高水平，同比（與上一年同期相比）增長約10%。但9月單月，隨著調控持續收緊，需求釋放動力減弱，樓市成交規模同比增幅明顯回落，且絕對規模不及7月至8月高位，「金九」成色不足。

這種態勢延續到了10月初。10月前7天，重點監測的11個城市商品住宅日均成交面積約12萬平方公尺，較2019年同期下降一成左右，樓市熱度不高。

克而瑞研究中心發布的數據反映同樣的趨勢。該機構稱，雖然供應穩步放量，但是9月份月市場熱度有所回調，在連番政策加碼後，杭州、寧波、南京等熱點城市房地產市場明顯降溫，成交轉升為降。9月30個重點城市成交總面積環比微跌4%，同比增長8%。

房地產市場是否就此轉冷？克而瑞研究中心分析認為，後續城市分化行情大概率將輪番演繹。一線城市市場需求依舊堅挺，在四季度供應持續放量的情況下，成交仍有望維持在較高水平。而在政策輪番加碼作用下，熱點二三線城市市場大概率將有所降溫，成交或將緩步下移。弱三線和四線城市市場供求關係趨於惡化，疊加市場購買力本就不強，疫情影響下首付、月供壓力盡顯，去庫存風險仍需警惕。