一汽集團 十四五將投資逾千億研發

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸車企今年的日子並不好過。1至8月，在新冠疫情、經濟下行和產業轉型等因素的影響下，汽車產業遭遇了較大衝擊，中國大陸汽車實現銷售1455萬輛，同比下降9.7%，市場競爭愈加激烈。一汽集團董事長徐留平透露，「十四五」期間，一汽集團預計投入資金1100億元（人民幣，下同）左右，用於發展新興技術和新興產業。

中新社報導，在2020北京國際車展上，一汽集團帶來了紅旗E-HS9、紅旗H9、紅旗H9+、紅旗HS7+等9款共12台展品。徐留平稱，7月紅旗E-HS9首秀並開啟盲訂，本次車展開始預售，這標誌著紅旗品牌在電動化和智能網聯化邁出堅實步伐。

紅旗三年多時間銷量增長42倍，從2017年4000多輛，到今年預計完成20萬輛，創造了中國大陸汽車行業乃至世界汽車行業的「紅旗速度」。

徐留平認為，通過近三年的探索與實踐，一汽集團在研發、製造、營銷等核心領域的數字化轉型已取得明顯成效。其中，打造基於數字孿生的協同設計和虛擬仿真平台，實現多專業、一體化、全天候的在線協同開發，開發效率提升40%以上，產品研發周期縮減6個月以上。

一汽集團還以建設世界一流智能化工廠為目標，搭建汽車行業工業互聯網平台，打造基於5G+工業互聯網的數字化工廠，整車生準周期壓縮約7個月，訂單交付周期縮短26%以上。

徐留平透露，在自主核心技術創新上，將瞄準電動化、智能化、網聯化、共享化「新四化」的發展趨勢，明確將影響未來汽車產業發展的「系統集成、新能源、智能網聯、節能動力、前瞻造型、關鍵材料、智能底盤及基礎性能和安全、NVH、質量與可靠性、健康、先進製造工程」等十二大關鍵領域作為重點，爭取在「十四五」成為行業的引領者，爭取在2030年成為全球先進者。

此外，在研發製造上，爭取在「十四五」，研發和製造的能力和水平在汽車行業實現領先，到2030年，爭取在全球汽車產業處於比較先進的水平。

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