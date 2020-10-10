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人民幣大幅升值後央行出手：下調外匯風險準備金率至零

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
中國人民銀行。（新華社）
中國人民銀行。（新華社）

中國人民銀行10日晚間發佈消息指出，自2020年10月12日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調為0。

這是大陸央行時隔26個月再度調整遠期售匯業務的外匯風險準備金率，央行在2018年8月6日將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0調整為20%。

《澎湃新聞》報導，在調整前，假設某銀行上月遠期售匯簽約額為100億美元，這個月需要向央行繳納20億美元的準備金，一年後央行會原封不動還給銀行；調整後，從10月12日起銀行不再需要繳納這筆錢。

為何做出這一調整？央行給出的理由是，今年以來，人民幣匯率以市場供求為基礎雙向浮動，彈性增強，市場預期平穩，跨境資本流動有序，外匯市場運行保持穩定，市場供求平衡。

報導指出，徵收遠期售匯業務的外匯風險準備金始於2015年「8.11」匯改之後，也被稱之為中國版「托賓稅」。

在人民幣出現大幅貶值後，央行在當年8月底出手，要求自2015年10月15日起，開展代客遠期售匯業務的金融機構（含財務公司）向央行繳納外匯風險準備金，準備金率暫定為20%。

2017年在央行引入逆週期因數後，人民幣匯率走高，隨著貶值預期的消散，央行在2017年9月出手調整了外匯風險準備金率至零。

面對人民幣對美元匯率近3個月連續貶值後，央行在2018年8月出手，時隔近一年重新對遠期售匯業務徵收20%風險準備金。

2020年以來，人民幣對美元中間價累計升值2.82%，人民幣對美元即期匯率累計升值3.92%，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率累計升值了3.89%。

其中，在10月9日大漲後，人民幣對美元匯率在岸、離岸市場紛紛創下一年半以來新高。

報導援引中國民生銀行首席研究員溫彬表示，今年以來，人民幣兌美元匯率波動加大，總體呈現由貶轉升的走勢，近期人民幣兌美元升值顯著，此時將外匯風險準備金率下調為零，一方面有助於人民幣兌美元匯率繼續保持在合理均衡水平，另一方面也有助於銀行降低遠期售匯成本，增加企業對此產品需求，以更好地利用衍生品管理匯率風險。

一位國有大行國際業務部人士表示，現在調整不再徵收準備金，直接將遠期購匯的價格下調幾百點，企業這類業務的成本也將隨之降低。

人民幣 外匯 中國人民銀行

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