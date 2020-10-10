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人行行長：將經濟保持在潛在產出附近 減少經濟波動

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
易綱。中新社資料照片
易綱。中新社資料照片

中國人民銀行行長易綱在最新一期《中國金融》雜誌撰文指出，要根據經濟金融形勢變化，科學把握貨幣政策力度，既保持流動性合理充裕，促進貨幣供應量和社會融資規模合理增長，又堅決不搞大水漫灌，將經濟保持在潛在產出附近，減少經濟波動。

易綱表示，目前大陸金融業對外開放逐步過渡到准入前國民待遇加負面清單管理模式，但負面清單模式並不意味放任自流，中外資金融機構在大陸開展業務，都要持牌經營，接受監管部門的監管。

談及貨幣政策，易綱指出，最重要的就是守護好老百姓手裡的錢袋子，不讓老百姓手中的票子變「毛」了，不值錢了；讓人民分享國家經濟發展的好處，收入穩步增長，這也是《中國人民銀行法》的法定目標。

在處置金融風險上，他強調，出現重大金融風險後，問題機構的股東必須首先承擔損失，股東權益清零後依然存在缺口的，由相關大債權人依法分攤。

易綱表示，人行需要根據經濟金融形勢變化，科學把握貨幣政策力度，既保持流動性合理充裕，促進貨幣供應量和社會融資規模合理增長，又堅決不搞大水漫灌，將經濟保持在潛在產出附近，減少經濟波動。

對於匯率問題，易綱認為，若匯率發生較大幅度貶值，即便國內生產總值的本幣價值上去了，換成其他國際儲備貨幣價值也會下來，這既會影響本國在國際競爭中的地位，也影響老百姓的對外購買力。匯率劇烈波動，還會影響國內外對本國經濟的信心，不利於經濟主體正常的貿易投資活動。

易綱指出，2005年7月人民幣匯率形成機制改革以來，歷經百年一遇的國際金融危機、中美經貿摩擦和新冠肺炎疫情等衝擊，人民幣兌美元匯率升值約21%，國際清算銀行計算的名義有效匯率升值約34%，實際有效匯率升值約47%。

他稱，如今無論是企業進口、對外投資，還是老百姓出國旅遊、購物、就學，都能夠深切感受到人民幣匯率基本穩定帶來的實實在在的好處。

易綱表示，相較於主要的已開發經濟體中央銀行開始實施無限量化寬鬆政策，大陸貨幣政策堅持穩健取向，保持在正常貨幣政策區間，是全球主要經濟體中少數實施正常貨幣政策的國家。實施正常貨幣政策，保持正的利率，保持正常的、向上傾斜的收益率曲線，總體上有利於為經濟主體提供正向激勵。

易綱 中國人民銀行

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