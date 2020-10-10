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劈價吸香港本地客自救 20人擠1房開趴
新冠疫情下幾乎零旅客來港，酒店業為自保，相繼推出住宿度假優惠以吸引本地消費，但不少巿民在酒店房間開派對狂歡，更曾有20多人逼在同一房間，酒店職員敲門要求離開時對方卻鎖門置之不理。文匯報報導，生署將與酒店業界開會商討對策，而香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，日前已向會員發出建議指引，包括要進入酒店房間的訪客登記，並會加強巡查，倘有人不合作應報警處理。
據報導，早前十一及中秋假期，不少市民租住酒店度假，酒店入住率亦上升，李漢城表示疫情下訪港旅客數目近乎零，業界只能靠本地單一市場維持生計，推出各項優惠吸客，有年輕人見能以低價享受五星級酒店服務，一窩蜂入住享樂是無可厚非的，但強調「酒店用住人，唔係開派對。」
報導引述李漢城表示，有個別酒店對客人通宵聚會「隻眼開隻眼閉」，他則勸酒店要做好把關的本分，以免政府出手，屆時將連累全行承受後果，而酒店業聯會日前已向會員發出自定義的建議指引，包括限制每房人數4至5人，以及為每位訪客進行登記，並有員工定期在樓層巡查。
他指出，酒店在合理的情況下會滿足客人需要，但若有客人違反條例，酒店勸喻時拒絕配合，甚至職員上房敲門時鎖門不予理睬，指引則建議酒店遇到這些不合作行為時應報警處理。
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