離岸人民幣升破6.7

大陸「十一」長假後首個交易日，股匯市氣勢如虹，在岸人民幣盤中一度升值逾1,000點，漲破6.72元關口，離岸人民幣盤中也升破6.7元關口，均創下一年半來新高。A股滬指昨（9）日漲1.68%，近百檔股票飆上漲停板。

中證報報導，在岸人民幣昨開盤直奔6.73元，15分鐘內連闖十個關口，從6.81到6.72。Wind數據顯示，盤中最高漲至6.7089，刷近18個月以來新高，在岸人民幣下午16時30分收盤較上一交易日升值971個基點。

離岸人民幣昨盤中升破6.7元，創近18個月以來新高。離岸人民幣對美元以6.7389開盤，盤中漲至6.6976。15點50分，離岸人民幣報價6.7101。

昨天人民幣兌美元中間價偏強，報6.7796，較前一交易日上調305點，創近三周高。

路透援引交易員指出，在岸人民幣強勢補漲以彌補與離岸匯價缺口，短期若風險情緒持續，人民幣仍有走升空間，但美大選前波動率將加大；美國大選民調顯示拜登支持率領先，意味重啟貿易戰風險將降低，亦對匯價構成支撐。

「風險情緒是此輪人民幣上漲重要因素」，交易員稱，離岸人民幣在長假第一天就開始上漲，整個假期都維持強勢；只要美股能穩住、美元流動性持續供給，未來人民幣還有續升空間。

騰訊網報導，A股中秋變盤，10月開紅上演大漲行情，昨日開高走高，滬指漲1.68%，收3,272.08點，深成指漲2.96%，收13,289.3點，創業板指大漲3.81%。陸股成交額逾人民幣7,000億元。

盤面上逾九成個股上漲，太陽能、新能源汽車、光刻膠、蘋概漲幅居前，旅遊、酒店餐飲逆勢下跌。