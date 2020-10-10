富邦華一銀搶市 三路出擊

富邦華一銀行董事長馬立新表示，台資銀行是所有外資銀行中機構數量最多的，大陸金融開放政策對台資銀行的普惠度很大，要緊緊抓住第二波金融開放的加速期，他並提出富邦華一銀的三大服務主線。

馬立新接受《第一財經》訪談時表示，他加入富邦華一銀之前，擁有31年的銀行業監管經驗，加入富邦華一銀是他個人職業生涯的重要轉變。

馬立新不諱言，對台商和台胞而言，在大陸開戶、申請信用卡依舊是痛點，這是因為主要的信用紀錄不在大陸，開戶及授信和融資都會有一定影響。但他也表示，台資銀行是所有外資銀行中機構數量最多的，因此大陸金融開放政策對台資銀行的普惠度很大。

數據顯示，截至今年第2季末，14家台資銀行在大陸設立五家法人銀行（下設24家分行、22家支行）、八家設立母行直屬分行及代表處（下設24家分行、8家支行和2家代表處）、一家單獨設立代表處。

富邦華一是目前在大陸第一家全牌照營運的台資銀行，同時也是大陸規模最大、服務據點最多的台資銀行。

由於台資銀行營業性機構正式進入大陸的時間與其他外資銀行相比較遲，並沒有享受到大陸加入世貿組織後第一個金融開放加速期的福利。對此，馬立新認為，台資銀行要緊緊抓住第二波金融開放的加速期，加快業務發展和服務能力提升。

馬立新直言，對富邦華一銀而言，金融開放進一步增強集團對於大陸發展戰略的信心，同時也使集團對大陸市場有更多的期待和更多的投入。他強調，有台商的地方就有富邦華一銀的服務，富邦華一銀要做台商的首選銀行，同時助力中國大陸實體經濟發展。

馬立新並提出三大服務主線。一是圍繞台商在大陸的主要優勢產業，如電子資訊、食品等產業，利用富邦華一的優勢，為台商產業鏈上下游企業提供精準服務。第二條主線是圍繞台商產業布局，鞏固和擴大本土化基礎，同時為企業規劃東協的發展戰略服務。

第三條主線則是結合富邦華一銀在公司金融和零售金融的優勢，給予台商台胞綜合性金融服務。

馬立新稱，富邦華一銀的目標，是打造成最接地氣的外資銀行，對於台資銀行而言，還有許多空白的領域，在紅海之中仍有藍海。