董座：紓困企業 就是幫自己
在新冠疫情對經濟的打擊之下，市場擔憂銀行業下半年業績，對此，富邦華一銀行董座馬立新認為，銀行業與實體經濟是共存共榮、休戚相關的關係，透過合理讓利對困難企業進行紓困，幫助其度過難關，從長遠來說也是幫助銀行自己。
大陸官方為了穩住經濟基本盤，要求金融系統全年向企業合理讓利人民幣1.5兆元，受此影響，國有大行披露的上半年業績均不理想，工、農、中、建、交等大銀行上半年淨利年減皆超過10%。商業銀行也業績慘澹，上半年累計淨利年減9.4%。此外，幾家國有大行不良貸款第2季也上升，市場不免擔憂銀行業的第3季業績。
對此，馬立新表示，銀行是為經濟提供血液，同時連接供應端和需求端的主體，它的產業輻射面和產業影響面比其他的行業要強得多，這決定銀行業在支持新發展格局中將發揮重要作用。
馬立新認為，在經濟較好時，銀行業日子「好過」；經濟放緩時，銀行業也會遇到困難。「遇到經濟困難時銀行向實體經濟讓利是很正常的事，我不認為它僅是一種社會責任，更是一種幫人就是幫己的商業邏輯。」
他表示，短期來看，疫情對經濟增速的負面衝擊必然產生，但長期來看，刨除現階段應急性的變化，大陸經濟增長的長期邏輯並沒有發生改變。
馬立新還認為，對於經濟和銀行業而言，這還是一次全面的壓力測試，對銀行有正向的資產負債結構優化的導向作用。
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