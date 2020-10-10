南韓泡菜荒 擴大自陸進口

韓國大白菜漲翻天，一顆賣價1.07萬韓元（約新台幣250元），比2019年足足上漲40%。韓國出現泡菜危機，正擴大從中國進口泡菜，據9月出口金額顯示，大陸泡菜對韓出口價格較去年同期已大漲33.4%。

中秋過後正是韓國人做泡菜的季節。然而，韓國蔬果類產品在梅雨季節過後，再受連續高溫天氣的影響，價格長期走高。今年泡菜主要食材的價格更是居高不下，一棵大白菜賣價漲至1.07萬韓元，令韓國家庭苦不堪言。苦於食材昂貴，許多韓國家庭決定放棄或延後醃製泡菜。

相較韓國，大陸大白菜的價格可謂真是「白菜價」，「十一」長假期間，各地大白菜每斤（500克）不到人民幣1元。不過，韓國無法從中國大陸直接進口便宜的大白菜。

中國經濟網報導，由於中韓兩國在2015年簽署了FTA貿易協議，其中，有518個項目的農產品被列為進口管制清單，進口被排除在外，比如稻米、白菜以及調味料、豬肉、牛肉等，都是韓國為了保護本國的農業生產，禁止大陸農產品進口。

也因此，韓國無法從中國大陸直接進口大白菜，但是大白菜醃製加工後的泡菜成品不在FTA限制之列。韓國可以在中國設廠醃製成韓式泡菜後再進口到韓國，或者直接進口泡菜。據韓國農水產食品流通公社統計，韓國進口泡菜是出口量的十倍，其中99%都源於中國。

有趣的是，儘管韓國國內泡菜供應趨緊，要從大陸進口泡菜，然而韓國泡菜也在擴大對外出口。韓國農水產食品流通公社統計，韓產泡菜出口量從2016年的2.3萬噸逐年遞增至2019年的2.9萬噸，今年上半年的出口量更是已達去年全年出口量的68.3%。

這麼一來，更擴大韓國今年泡菜危機浮現，為確保泡菜供應，韓國正積極擴大從中國進口泡菜。大陸海關統計，9月大陸泡菜對韓出口價格較去年同期以上漲了33.4%。

統計顯示，大陸有超100個泡菜工廠，分布在山東、遼寧、吉林等地。其中，光是四川產量多達400萬噸，產量就足以滿足韓國需求。