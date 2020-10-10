陸服務業PMI 連五月擴張

隨著服務業加速恢復，昨（9）日公布的9月財新中國服務業PMI為54.8，較8月提高0.8個百分點，連續五個月處於擴張區間。

財新網報導，之前公布的9月財新中國製造業PMI為53，較8月下降0.1個百分點，受此拖累，9月財新中國綜合PMI下降0.6個百分點至54.5。

此一走勢與官方發布的PMI並不一致。國家統計局公布的9月服務業PMI上升0.9個百分點至55.2，綜合PMI則上升0.6個百分點至55.1。

財新發布的數據顯示，9月服務業新訂單指數小幅上升，連續五個月處於擴張區間。調查樣本顯示，市況轉強，新項目開發，有助於提振銷售。在服務業與製造業訂單雙雙上升的支撐下，綜合新訂單指數繼續提高。

但服務業新出口訂單指數連續三個月處於收縮區間，且降幅較8月小幅擴大。部分受訪企業反映，疫情繼續對出口銷售造成衝擊。9月製造業新出口訂單指數創2017年9月以來新高，帶動綜合新出口訂單指數今年以來首次升入擴張區間。

隨著市場回暖，服務業企業連續第二個月增加用工，就業指數連續兩個月處於擴張區間，但僅略高於榮枯線。製造業企業結束連續八個月壓縮用工的狀態，9月就業指數升入擴張區間，但增速輕微。綜合來看，兩大行業企業總體用工規模繼續擴張。

9月服務業企業樂觀度在擴張區間小幅提高，與長期均值大致持平。大陸服務業企業繼續樂觀預期未來一年經營活動會有增長。

業界普遍認為，新冠疫情一旦結束，全球經濟狀況將會轉強，客戶需求會上升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟運行仍然處於新冠疫情之後的恢復期，恢復速度還有所加快。疫情後製造業和服務業就業首次同步改善，但力度不強，就業形勢依然不容過分樂觀。未來一段時間，海外疫情的反覆和美國大選仍有極大的不確定性，國內國際雙循環相互促進的新發展格局的構建，仍面臨極大挑戰。