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陸國務院：全面推行、分步實施證券發行註冊制

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

大陸國務院今（9）日發布《關於進一步提高上市公司品質的意見》，提出全面推行、分步實施證券發行註冊制，支持優質企業上市。

新華社報導，為進一步提高上市公司品質，國務院在意見中，提出7個方面共17項重點措施。

在提高上市公司治理水準方面，《意見》表示，一方面要規範公司治理和內部控制。完善公司治理制度規則，明確控股股東、實際控制人、董事、監事和高級管理人員的職責界限和法律責任。另一方面，要提升資訊披露品質。以提升透明度為目標，優化規則體系，督促上市公司、股東及相關資訊披露義務人真實、準確、完整、及時、公平披露資訊。

在推動上市公司做優做強方面，《意見》指出，首先支持優質企業上市。全面推行、分步實施證券發行註冊制；優化發行上市標準，增強包容性。其次，促進市場化併購重組。充分發揮資本市場的併購重組主管道作用，鼓勵上市公司盤活存量、提質增效、轉型發展。

此外，要完善上市公司融資制度。加強資本市場融資端和投資端的協調平衡，引導上市公司兼顧發展需要和市場狀況優化融資安排。

而在健全上市公司退出機制方面，《意見》強調，除了嚴格退市監管，完善退市標準，簡化退市程序，加大退市監管力度等外，也要拓寬多元化退出管道，完善併購重組和破產重整等制度，優化流程、提高效率，暢通主動退市、併購重組、破產重整等上市公司多元化退出管道。

至於提高上市公司及相關主體違法違規成本方面，《意見》表示，要加大對欺詐發行、資訊披露違法、操縱市場、內幕交易等違法違規行為的處罰力度。推動增加法制供給，加重財務造假、資金占用等違法違規行為的行政、刑事法律責任，完善證券民事訴訟和賠償制度，支持投資人保護機構依法作為代表人參加訴訟。

上市公司 資本市場 國務院

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