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今天辭職了嗎？ 陸銀行員互稱「獄友」高KPI、低薪

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
受互聯網金融興起衝擊，銀行工作已經不再被大陸年輕人視為是「金飯碗」。中新社
受互聯網金融興起衝擊，銀行工作已經不再被大陸年輕人視為是「金飯碗」。中新社

大陸微博熱門話題「你今天從銀行辭職了嗎？」，同行網友互稱「獄友」，進入銀行後都感受到高壓的KPI、薪水下降、晉升遙遙無期和工作枯燥等問題，數著日子期盼辭職那一天的到來。

騰訊網報導，微博「今天你從銀行辭職了嗎？」的話題裡，銀行業網友使用術語黑話，如「跪員」代替「櫃員」，「行蟑」代替「行長」。在他們看來，進入銀行工作就好比「坐牢」，每個人都在掙扎著想要逃脫。

1980後出生的陳真（化名）在2006年進入廣州的一家外資銀行工作，當時底薪是人民幣2,500元，之後，每年薪資漲幅約5%至10%。工作6年，陳真跳槽四次，在2012年拿到月薪2萬左右。

不過，近年銀行的薪資漲幅降低至3%、2%，一年一年往下降。只有進入銀行系統的人才知道，銀行業最好的時候已經過去了。

在互聯網金融產品十分普及的當下，越來越多的人把錢存在網路銀行，使用花唄、借唄等辦理小額貸款，手續簡介，流程高效。互聯網金融行業分走銀行業的利潤。

普華永道9月發布「2020年半年度中國銀行業回顧與展望」顯示， 2020年上半年，大陸上市銀行淨利潤年減9.05%，為大陸銀行史上首次出現整體性負增長。

利潤下降首先帶來的影響是員工薪水的下降。上半年財報顯示，36家A股上市銀行支付給員工的現金相比去年同期下降人民幣5.9億元。六大行中，郵儲銀行下降13.8%。交通銀行和建設銀行的薪資降幅超過6%。

為此，目前大陸各家銀行也開始展開「全員推銷」，不僅銷售崗位，櫃員也需要推銷產品或拉存款。舒克（化名）所在的銀行，每個月要求每個櫃員要推銷十張信用卡和十幾個ETC，還有人民幣600萬元的存款任務。若無法達標，當月不罰錢，KPI累加到下個月還沒完成，將被扣薪水數百元。壓力大時，舒克只好和在另一家銀行工作的同學互相辦信用卡。

進入銀行工作一律是從櫃員做起，從預備級、0級、1級依次往上升，工作的時間越久等級越高。但要走完這條路一般需要十年。

舒克一個同事，工作十年才成為5級櫃員，公積金有人民幣3,000元左右，每個月到手的工資人民幣1萬出頭。想到這樣的工作年限和薪資水平，也讓他不禁興起逃離傳統銀行、跳槽去互聯網工作的念頭。

人民幣 薪資

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