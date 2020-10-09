飆千點！人民幣匯率創1年半新高 15分鐘過10關

在岸人民幣對美元匯率9日氣勢如虹，開高逾800點。離岸人民幣對美元匯率早間也跳漲，率先升破6.71關口。中午，在岸、離岸人民幣繼續走強，在岸人民幣日內漲逾1,000點。

中國證券報報導，在岸人民幣今開盤直奔6.73元，開盤15分鐘內連闖十關口，從6.81來到6.72。Wind數據顯示，截至11點21分，盤中最高漲至6.7089元，創2019年4月24日以來新高，較前收盤價漲逾1,000點。

分析認為，美元走弱、大陸基本面堅挺是人民幣升值驅動力。目前中外利差仍處歷史高位，人民幣資產吸引力進一步提升。但第4季美元有走強可能，屆時人民幣恐將面臨階段性承壓。

在岸人民幣補漲之時，離岸人民幣也持續猛漲，早盤40分鐘內上漲逾300點，升破6.71元關口。截至11時22分，最高升至6.7030元，創2019年4月23日以來新高。

此外，由於中國經濟復甦趨勢較為穩健，大陸貨幣政策也已恢復到疫情前的狀態，在海外主要經濟體退出寬鬆貨幣政策前，中外利差將維持在高位，這也將有助於人民幣資產的吸引力。