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黃金周後首個交易日 A股大漲 外資半日掃貨606億

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
十一長假後的首個交易日，A股今（9）日開高走高，午盤收盤，A股總市值突破人民幣80兆元（約新台幣344兆元），較節前增人民幣1.76兆元。本報系資料庫
十一長假後的首個交易日，A股今（9）日開高走高，午盤收盤，A股總市值突破人民幣80兆元（約新台幣344兆元），較節前增人民幣1.76兆元。本報系資料庫

十一長假後的首個交易日，A股9日開高走高，午盤收盤，A股總市值突破人民幣80兆元（約新台幣344兆元），較節前增人民幣1.76兆元。上證指數漲1.89%，中小板指漲3.3%，創業板指漲3.99%，漲幅為近兩個半月以來最高。

證券時報報導，北上資金（外資）早盤不斷淨流入，僅半日時間淨流入額就達到人民幣141億元（約新台幣606.3億元），早盤淨流入額創今年以來最高紀錄，且為年內第五高。

早盤，4,000多檔A股中，下跌股數量不到200檔，跌停個股僅四檔，包括國城礦業、海像新材等；上漲股數量接近3,800檔，漲停股數量超過50檔，包括新強聯、青島中程、豫金剛石等。

從類股表現來看，假日期間利多消息不斷，太陽能、消費電子以及特斯拉的概念族群漲幅居前。

Wind統計數據顯示，自2014年11月17日滬深港通開通以來，北上資金單日合計淨流入超過百億元的交易日僅17個，其中有十個交易日就發生在2020年。雖然單日淨流入逾百億的情況頻現，但並未帶動2020年北向資金大幅淨流入的態勢。

之前北向資金已連續八個交易日淨流出，9月合計淨流出金額高達人民幣327.73億元。以月為統計單位，9月合計淨流出的金額為滬深港通開通以來單月排名第三，排名前兩位的分別為2020年3月的淨流出人民幣678.73億元、2019年5月的淨流出536.74億元。

人民幣 深港通

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