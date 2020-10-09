陸民航局：大陸「十一」航空旅客運輸達去年9成

根據大陸民航局發布的消息，大陸「十一」八天長假期間，民航共計運輸旅客1,326萬人次，日均旅客運輸量已恢復至去年「十一」的91.07%；實際飛行航班11萬7327班次，日均航班量恢復至去年的89.7%。

大陸民航局稱，「十一」期間大陸國內航班10萬9856班，日均航班量較去年「十一」增長12.98個百分點。大陸國內主要旅遊城市進出港旅客訂票量和客座率均已接近或達到去年同期水準。

這是大陸疫情防控常態化後的第一個長假，民航局指出，「十一」假期旅客出行意願明顯增強。從具體情況看，9月30日為出行高峰，單日航班量首次達到1萬5,000班，運輸旅客量首次恢復至170萬人次以上，創疫情爆發以來新高，而返程高峰則集中在10月7日至8日。

民航局監測的大陸主要城市航班資料顯示，八日假期進出港旅客量較多的機場有廣州、深圳、上海、北京、成都、重慶、昆明、西安等，武夷山、敦煌、九寨溝、洛陽、杭州、北海、西安等旅遊目的地客流相對集中。