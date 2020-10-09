快訊

不斷更新／國慶連假首日6大地雷 國道近中午出現紫爆路段

台南熊貓超市標錯價1折售…湧上千訂單後取消 外送員聚集：被訂單綁架

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸民航局：大陸「十一」航空旅客運輸達去年9成

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為10月8日下午，北京首都國際機場2號航站樓國內到達出口的旅客人潮。中新社
圖為10月8日下午，北京首都國際機場2號航站樓國內到達出口的旅客人潮。中新社

根據大陸民航局發布的消息，大陸「十一」八天長假期間，民航共計運輸旅客1,326萬人次，日均旅客運輸量已恢復至去年「十一」的91.07%；實際飛行航班11萬7327班次，日均航班量恢復至去年的89.7%。

大陸民航局稱，「十一」期間大陸國內航班10萬9856班，日均航班量較去年「十一」增長12.98個百分點。大陸國內主要旅遊城市進出港旅客訂票量和客座率均已接近或達到去年同期水準。

這是大陸疫情防控常態化後的第一個長假，民航局指出，「十一」假期旅客出行意願明顯增強。從具體情況看，9月30日為出行高峰，單日航班量首次達到1萬5,000班，運輸旅客量首次恢復至170萬人次以上，創疫情爆發以來新高，而返程高峰則集中在10月7日至8日。

民航局監測的大陸主要城市航班資料顯示，八日假期進出港旅客量較多的機場有廣州、深圳、上海、北京、成都、重慶、昆明、西安等，武夷山、敦煌、九寨溝、洛陽、杭州、北海、西安等旅遊目的地客流相對集中。

民航局

延伸閱讀

歐陽娜娜登陸發展 陸專家：因台灣流行文化失活力

大陸新增21例新冠肺炎確診 均為境外輸入

兩年首見 國銀大陸曝險回升

閩上市後備企業 多家台企入選

相關新聞

陸民航局：大陸「十一」航空旅客運輸達去年9成

根據大陸民航局發布的消息，大陸「十一」八天長假期間，民航共計運輸旅客1,326萬人次，日均旅客運輸量已恢復至去年「十一」...

在岸人民幣開盤狂飆近900點 創逾17個月新高

大陸「十一」八天長假期間，離岸人民幣對美元匯率上漲逾500個基點，推升人民幣在節後第一個上班日補漲。人民幣兌美元中間價9...

跨境人民幣結算 粵港澳企業活水

隨著粵港澳大灣區跨境人民幣結算便利化進一步加速，跨境人民幣結算不斷助力粵港澳實體經濟涉外業務穩步發展，更多的金融服務產品...

北角皇都戲院大廈 港幣47.76億拍賣

香港北角皇都戲院大廈8日進行強制拍賣，由新世界發展有限公司（新世界）以拍賣底價47.76億元（港幣，下同）投得。新世界表...

閩上市後備企業 多家台企入選

繼廈門建霖健康家居股份有限公司、廈門銀行股份有限公司之後，又有一批台企或將登陸大陸資本市場。福建省地方金融監督管理局日前...

安國掃二維碼 可追中藥材產地

河北省安國數字中藥都，不少商家門前都貼有一個二維碼，購買者通過，可查看該商店在售中藥的第三方檢測報告，包含藥品產地、二氧...

今年最大中概股IPO 陸金所擬赴美上市

中國平安集團旗下公司陸金所於北京時間8日正式向美國證監會提交公開招股文件，擬於紐交所上市，流程大約需要數月時間完成。按照...

看好河北旅遊商機 台商早早卡位

河北省旅遊資源豐富，各類景區景點逾400個，不乏世界文化遺產、歷史文化名城、優秀旅遊城市等。近年來，當地旅遊業發展迅速，...

陸金所赴美上市 募30億美元

大陸線上理財平台陸金所控股昨（8）日向美國證監會（SEC）遞交招股文件，擬在紐交所上市，根據早前市場傳聞的20億至30億...

陸股今交易 專家看好後市

大陸「十一」假期期間，全球市場並不平靜；今（9）日A股市場開市恢復交易，多家研究機構認為，「十一」長假後首周股市上漲機率...

福建三台企 拚掛牌A股

繼廈門建霖健康家居、廈門銀行之後，還有一批台商也計畫登陸大陸資本市場。

大陸將發離岸美元債

大陸準備連續第四年在離岸市場發行美元主權債券，下周規畫新債發行籌集約60億美元。

熱門新聞

陳廷寵言論惹議 陸委會：不排除請其退出台校經營階層

季辛吉警告中美須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍

罕見曝光！大陸太空站拚2年建成 力抗美國

看面相就知一家人！老中青三人等車動作一模一樣 網民：有樣學樣

殲15訓練突故障 菜鳥飛行員安全迫降

在岸人民幣開盤狂飆近900點 創逾17個月新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。