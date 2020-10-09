擴大版圖 不停收購…敬業喊併英鋼鐵一哥

繼今年3月收購英國第二大鋼鐵公司後，大陸民營鋼企河北敬業集團又傳出有意收購英國最大鋼鐵公司塔塔鋼鐵。英國媒體分析認為，敬業集團將面臨更嚴格的政府審查。

據英國天空新聞台（sky news）報導，印度塔塔鋼鐵集團（塔塔鋼鐵）有意出售其英國資產，敬業集團有收購意願，但敬業集團目前僅表達初步收購意向，並未正式與塔塔鋼鐵英國公司進行併購洽談。

塔塔鋼鐵隸屬印度塔塔集團，總部位於孟買，是印度第二大鋼鐵企業。而塔塔鋼鐵英國分公司有8,000多名員工，是英國最大的鋼鐵公司。由於行業不景氣，自2016年以來，塔塔鋼鐵一直想退出英國市場。

2019年，塔塔鋼鐵在英國的虧損額達3.71億英鎊（約人民幣32.4億元）。塔塔鋼鐵相關負責人此前表示，將不會繼續為該鋼鐵廠提供補貼。該廠必須自給自足，否則將面臨關閉。

值得注意的是，敬業集團今年3月斥資約人民幣6.3億元收購英國鋼鐵公司，該公司是英國第二大鋼鐵廠，這項收購案也是繼河鋼收購塞爾維亞鋼鐵廠後，大陸企業收購的歐洲第二家鋼鐵廠。

報導分析認為，敬業集團已經併購英國第二大鋼鐵公司，若還想併購英國最大的鋼鐵公司，將面臨更嚴格的政府審查。

敬業集團今年以來不斷出手，繼收購英國鋼鐵公司、雲南永昌鋼鐵後，最新一樁併購案是9月11日收購廣東泰都鋼鐵實業。這顯示大陸鋼鐵業兼併重組明顯加速，且將觸角伸向國外。