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罕見曝光！大陸太空站拚2年建成 力抗美國
中美角力從貿易戰、科技戰延伸到外太空。「十一」長假期間，央視報導大陸太空站建造進度及時間表，更罕見地曝光多個建造中的太空站組件、以及太空人訓練情況。經過一輪密集升空任務後，大陸太空站將於2022年建成。
目前運作中的國際太空站雖由多國合作，但實質由美國主導。大陸自建成的太空站，有抗衡美國太空技術壟斷地位的意味。美國NASA日前才警告，大陸太空站計畫威脅美國太空優勢。
據報導，大陸即將通過兩年11次的密集升空，利用「神舟」載人飛船和「天舟」貨運飛船，把負責組裝的太空人以及「天和」核心艙、「問天」實驗艙、「夢天」實驗艙等組件，送上太空。
經過基本構型、軌道組裝等建造過程，大陸太空站將於2022年建成。執行太空站建造階段四次飛行任務的太空人乘組，也已經選定，正在開展任務訓練。每個乘組3人，由執行過飛行任務的太空人擔任指令長。
中國航天科技集團微信公眾號表示，大陸空間站任務壽命將達15年左右，可供三名太空人長期在軌駐留，半年一輪換，可供六人短期駐留十天，以便交接班。
10月1日當天，第三批18名預備太空人加入太空隊伍，包括七名航天駕駛員，七名航天工程師和四名載荷專家，將參加太空站運營階段各次飛行任務。
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