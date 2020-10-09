十一零售餐飲業績 低增長

今年大陸「十一」黃金周逢中秋節，消費需求大增，商務部昨（8）日公布，10月1日至8日，大陸零售和餐飲銷售額約人民幣1.6兆元（約新台幣6.8兆元），年增5.2%，增幅創歷年來新低。

今年「十一」黃金周日均銷售額比去年增長4.9%，去年黃金周零售和餐飲銷售額人民幣1.52兆元，年增8.5%，今年增幅為5.2%，再度刷新低。

第一財經援引中國旅遊研究院（文化和旅遊部資料中心）測算，八天長假期間，共接待國內遊客6.37億人次，相比疫情前恢復了79%；國內旅遊收入人民幣4,665.6億元，恢復69.9%。

在攜程平台上，機票、火車票、汽車票、用車等各類出行方式均呈現全面增長。其中，機票訂單量比9月增長超過100%，火車票訂單量比9月增長超過300%，汽車票增長超過200%。

今年「十一」雙節出遊主題方面，紅色旅遊、夜遊賞月、親子樂園等人氣較高。浙江嘉興南湖景區、延安革命紀念館、遵義會議舊址、四行倉庫紀念館、南昌八一起義紀念館等著名紅色景區吸引大批遊客。

商務部表示，「十一」期間，寧波、北京、甘肅、上海、海南重點監測企業銷售額分別年增18.8%、18.6%、14.4%、13.7%和12.5%，江蘇、山西、浙江、廣東分別年增10.7%、7.8%、6.8%和6.7%。

各地商貿企業推促銷活動，大手筆發放汽車、家電、餐飲等補貼和消費券，刺激市場買氣，有機食品、汽車、智慧家電、金銀珠寶等銷售增幅明顯。北京、福建重點監測金銀珠寶銷售額分別年增25%和10%。

海南離島免稅購物活躍，吸引境外消費回流效果明顯。黃金周前七天，海口、三亞、瓊海等四家免稅店零售額年增167%，免稅購物人次年增64%。

汽車銷售回暖，北京、廣西、甘肅、青海、寧夏等地創新舉辦汽車展，北京、浙江、雲南重點監測汽車銷售額分別年增23.5%、20.3%和14.1%。此外，疫情防控常態化形勢下，網路購物、直播帶貨等新型消費在黃金周期間快速發展。遼寧餐飲零售企業通過直播線下引流、線上平台帶流等方式，網上消費占逾20%。