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阿里開1元店 三年拚千家

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
阿里巴巴槓上拼多多，推出線下「1元店」，淘寶特價版在上海首家「1元更香體驗店」9日開張。（聯商網）
阿里巴巴槓上拼多多，推出線下「1元店」，淘寶特價版在上海首家「1元更香體驗店」9日開張。（聯商網）

10元店已經不夠看，阿里巴巴槓上「拼多多」，推出線下「1元店」。大陸「十一」長假後的第一個上班日，淘寶特價版「1元更香體驗店」首家門市9日在上海開張。

阿里官網宣告，這家新型門市將精選來自120萬家業者的貨品，以全場人民幣1元（約新台幣4.2元）的價格出售。

在上海開出首店後，淘寶計劃三年內在大陸各地至少開出1,000家「1元店」。阿里也預告，今年「雙11」全球購物狂歡節，將下最大的決心去做「1元購」。

拼多多打著「9塊9特賣」異軍突起，在電商市場攻城掠地。為此，阿里巴巴今年3月上線成立淘寶特價版，目標瞄準拼多多。

淘寶特價版上線六個月，月活躍用戶飆升至5,500萬，淘寶特價版提供的是大量外貿企業C2M（從工廠到消費端）高性價比商品。

淘寶天貓總裁蔣凡9月28日在阿里巴巴2020年度全球投資者大會表示，過去一年，阿里巴巴在中國零售市場年度活躍消費者達到7.42億，移動月活躍用戶增長1.19億，其中70%的新增用戶來自「下沉市場」，預計未來二至三年依然還有很大上漲空間。

36氪報導，打通下沉市場被寄予厚望的淘寶特價版，9月就預告將聯合電商平台百萬工廠推出「1元更香節」，10月10日起超過1億件「廠貨全部1元包郵」。

「1元店」就是淘寶特價版聯合產業帶商家共圖打造的「廠貨櫥窗計劃」的一部分，阿里借助「工廠直供」模式，最大限度減少中間環節，也讓淘寶特價版成為外貿轉內銷的首選。

阿里推出「1元店」並非天外飛來一筆，聯商網報導，大陸農村早就有遍地開花的1元店，不過，1元店賣的不是進貨成本1元以下的產品，而是店家用收垃圾價，去收購各大廠商、各大倉庫的「尾貨」。

店家主要盈利是從尾貨中挑選出值錢產品，轉入賣場銷售賺取差價。挑剩的才會在1元店里面賣，店內還會有2元、3元，一直到10元區，搭配銷售。

阿里的「1元店」借鑒了農村1元店的營銷模式，在電商平台融合線上線下重新包裝上市。

淘寶 電商 拼多多

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