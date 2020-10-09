聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民幣長假期間大漲

經濟日報 / 大陸新聞中心／綜合報導

人民幣在第3季走出了十年來最強的單季走勢，對美元匯率大漲4%；「十一」長假期間，儘管全球市場波動，但離岸人民幣對美元仍大漲500點，截至昨（8）日下午收盤離岸人民幣報6.7346。

第一財經報導，引有機構認為，今年第4季人民幣兌美元匯率有望邁向6.7元，有利的經濟基本面和中美利差是主要支撐。

渣打指出，正常情況下，人民幣在2021年上半年前或將升值至6.4-6.5元。

在岸市場人民幣對美元匯率在節前收報6.7909。

報導指出，「十一」長假開始至今，美元指數從近94的小幅降至93.6附近。儘管市場在美國大選前看多美元指數；但「弱美元」是主流機構的中長期基本預測。

報導引述KVB Prime特約分析師吳臻表示，美元後續預期會繼續上攻至94附近。在未來短時間內，繼續看多美元資產。11月前，交易員預計美元暫難實質性走弱。「價格在93.6附近盤旋，之後大概會小幅上漲，但94依然會是個阻力」。

報導稱，新交所最新公佈的研究資料也預計，人民幣對美元年內有望邁向6.7元。「中國國債將被納入富時羅素WGBI指數的消息對人民幣構成利好，這將在正式納入後的12個月內吸引1400億美元資金流入。同時中美利差處於10年來的新高，會吸引更多資金流入。」

新交所稱，儘管避險情緒下，美元在9月中旬後又開始回升、人民幣一度從6.74元走弱至6.8元附近，但前景依舊看好。

人民幣

延伸閱讀

聯電爆64.35萬張歷史新天量 股價強漲創16年高

外資買超177.75億、連五買 買超這檔個股最多

台股尾盤大單敲進 終場大漲140點收12,887

新台幣午盤升值2.29角 暫收28.736元

相關新聞

陸十一長假 旅行消費創今年新高

大陸「十一」長假昨結束，大陸文旅部表示，八天長假大陸國內旅遊人次達六點三七億人次，約為去年同期的百分之七十九；旅遊收入達...

福建三台企 拚掛牌A股

繼廈門建霖健康家居、廈門銀行之後，還有一批台商也計畫登陸大陸資本市場。

跨境人民幣結算 粵港澳企業活水

隨著粵港澳大灣區跨境人民幣結算便利化進一步加速，跨境人民幣結算不斷助力粵港澳實體經濟涉外業務穩步發展，更多的金融服務產品...

北角皇都戲院大廈 港幣47.76億拍賣

香港北角皇都戲院大廈8日進行強制拍賣，由新世界發展有限公司（新世界）以拍賣底價47.76億元（港幣，下同）投得。新世界表...

閩上市後備企業 多家台企入選

繼廈門建霖健康家居股份有限公司、廈門銀行股份有限公司之後，又有一批台企或將登陸大陸資本市場。福建省地方金融監督管理局日前...

安國掃二維碼 可追中藥材產地

河北省安國數字中藥都，不少商家門前都貼有一個二維碼，購買者通過，可查看該商店在售中藥的第三方檢測報告，包含藥品產地、二氧...

今年最大中概股IPO 陸金所擬赴美上市

中國平安集團旗下公司陸金所於北京時間8日正式向美國證監會提交公開招股文件，擬於紐交所上市，流程大約需要數月時間完成。按照...

看好河北旅遊商機 台商早早卡位

河北省旅遊資源豐富，各類景區景點逾400個，不乏世界文化遺產、歷史文化名城、優秀旅遊城市等。近年來，當地旅遊業發展迅速，...

陸金所赴美上市 募30億美元

大陸線上理財平台陸金所控股昨（8）日向美國證監會（SEC）遞交招股文件，擬在紐交所上市，根據早前市場傳聞的20億至30億...

陸股今交易 專家看好後市

大陸「十一」假期期間，全球市場並不平靜；今（9）日A股市場開市恢復交易，多家研究機構認為，「十一」長假後首周股市上漲機率...

大陸將發離岸美元債

大陸準備連續第四年在離岸市場發行美元主權債券，下周規畫新債發行籌集約60億美元。

人民幣長假期間大漲

人民幣在第3季走出了十年來最強的單季走勢，對美元匯率大漲4%；「十一」長假期間，儘管全球市場波動，但離岸人民幣對美元仍大...

熱門新聞

林毅夫：大陸GDP十年後超美 美國技術霸權2050年消失

眾口難調 以宮廷菜聞名「厲家菜」翻車遭網罵

陳廷寵言論惹議 陸委會：不排除請其退出台校經營階層

季辛吉警告中美須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍

拒遭陸改名「台灣海峽觀光協會」 政院支持退國際旅展

罕見曝光！大陸太空站拚2年建成 力抗美國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。