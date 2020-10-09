人民幣在第3季走出了十年來最強的單季走勢，對美元匯率大漲4%；「十一」長假期間，儘管全球市場波動，但離岸人民幣對美元仍大漲500點，截至昨（8）日下午收盤離岸人民幣報6.7346。

第一財經報導，引有機構認為，今年第4季人民幣兌美元匯率有望邁向6.7元，有利的經濟基本面和中美利差是主要支撐。

渣打指出，正常情況下，人民幣在2021年上半年前或將升值至6.4-6.5元。

在岸市場人民幣對美元匯率在節前收報6.7909。

報導指出，「十一」長假開始至今，美元指數從近94的小幅降至93.6附近。儘管市場在美國大選前看多美元指數；但「弱美元」是主流機構的中長期基本預測。

報導引述KVB Prime特約分析師吳臻表示，美元後續預期會繼續上攻至94附近。在未來短時間內，繼續看多美元資產。11月前，交易員預計美元暫難實質性走弱。「價格在93.6附近盤旋，之後大概會小幅上漲，但94依然會是個阻力」。

報導稱，新交所最新公佈的研究資料也預計，人民幣對美元年內有望邁向6.7元。「中國國債將被納入富時羅素WGBI指數的消息對人民幣構成利好，這將在正式納入後的12個月內吸引1400億美元資金流入。同時中美利差處於10年來的新高，會吸引更多資金流入。」

新交所稱，儘管避險情緒下，美元在9月中旬後又開始回升、人民幣一度從6.74元走弱至6.8元附近，但前景依舊看好。