陸股今交易 專家看好後市

大陸「十一」假期期間，全球市場並不平靜；今（9）日A股市場開市恢復交易，多家研究機構認為，「十一」長假後首周股市上漲機率高，但仍須留意海外風險事件。

美國總統川普確診新冠肺炎的消息，曾引起美股下挫；當前疫情反覆、美國大選將至等背景下，市場觀望情緒並未消除。

歷史數據顯示，「十一」假期後首周上漲機率較大。招商證券統計顯示，2000年以來，上證指數「十一」前十個交易日和前五個交易日，市場下跌機率均超過60%；而節後五個交易日上漲機率為65%，十個交易日上漲機率為55%。

對於在經歷7月大漲、8月震盪、9月回檔後，是否會有「銀十」行情的問題，多數機構認為，始於歐洲的疫情二次蔓延，將會拖累全球經濟復甦進程，市場重現3月行情的可能性較小。但在大陸國內需求持續回暖、匯率升值的背景下，市場仍存在超跌後反彈的機會。

中國基金報報導，9月A股呈震盪走低格局，上證綜指當月累計跌5.23%，深證成指跌6.18%。A股市值9月蒸發人民幣3.78兆元（約新台幣16.2兆元），以1.71億投資戶計算，人均虧損逾人民幣2萬元（約新台幣8.6萬元）。有人自嘲，「長假終於可以安心幾天，不用再虧了，過節待家裡省錢。」

粵開證券指出，影響A股走勢的短期因素主要有二：第3季報方面目前預披露情況良好；周邊美股經過二次調整，短期止跌回穩，對A股發揮一定的支撐作用。目前市場成交量較低迷，一方面受制於季末資金偏緊，另一方面受節前效應影響，預計第4季成交量穩步放大的機率較大。後續市場走勢需關注成交額能否進一步放量，並突破上方阻力位。

山西證券指出，從走勢來看，目前市場仍處於持續築底的階段，等待未來市場情緒升溫。從宏觀經濟角度上來看，預計中長期A股維持震盪向上走勢。

「近期海外市場波動明顯加大，一方面歐洲各國正面臨第二波新冠疫情的衝擊，另一方面美國大選臨近。因此，今年海外風險事件或給假期後的股指市場帶來較大不確定性，投資者需重點關注。」廣發期貨指出。