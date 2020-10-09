大陸準備連續第四年在離岸市場發行美元主權債券，下周規畫新債發行籌集約60億美元。

大陸財政部計畫發行的多檔債券，可能包括3年期、5年期、10年期和30年期。

彭博資訊引述知情人士指出，大陸去年11月發行一筆美元債券，籌資60億美元，此外還發行40億歐元債券，長達15年後重返歐元債券市場。

大陸自2017年來已連續三年發行美元計價主權債券，今年若再發行，則凸顯中方亟欲建立離岸債券市場的決心。

儘管與美國摩擦升級，但北京在美元債券市場交易一如既往，希望利用主權債發行來幫助其企業借款人更好地為債券定價，從而發展出更強大和更深入的離岸債券市場。

在借貸成本處於低位之際，全球掀起發債熱潮，大陸也將加入此行列。由於大陸的離岸債券供應稀少，分析師預計新債券將迎來旺盛的需求。

彭博行業研究信貸策略師Timothy Tan認為，雖然貿易局勢緊張，但對大陸計畫發行的債券的需求仍將高。

「相對於需求，大陸的主權美元債券稀缺，」他表示，「大陸是世界第二大經濟體，但除了參與人民幣在岸市場以外，離岸投資者對大陸主權債券幾乎沒有直接窗口。」

大陸財政部去年11月發行60億美元的債券時，吸引約200億美元的投資者認購。大陸發行人發行的美元債券通常大部分由大陸買家吸收，它們是銀行投資其外幣存款的方便之選。

「鑒於過去一年美國國債殖利率急劇下降，大陸現在發行美元債券的成本會更便宜，」工銀國際研究副主管稱，例如，此次發行的10年期債券的息票會大大低於11月發行時的2.125%，因為自那以來同期限美國國債殖利率已經下降100個基點。

彭博匯總的價格顯示，大陸2029年到期的主權美元債券與美國國債的利差在58.5個基點左右，低於3月高點123個基點。