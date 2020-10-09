陸金所赴美上市 募30億美元

大陸線上理財平台陸金所控股昨（8）日向美國證監會（SEC）遞交招股文件，擬在紐交所上市，根據早前市場傳聞的20億至30億美元規模估算，陸金所控股將成為美股市場迄今最大的金融科技IPO。

這也是中國平安旗下又一家獨角獸企業宣布上市，此前已經上市的平安好醫生和金融壹賬通，再加上陸金所，中國平安的獨角獸上市公司將達到三家。

今年上半年，達達、理想汽車、小鵬汽車等大陸公司紛紛赴美上市，目前傳出陸金所融資額度最高。

香港中通社報導，中國大陸三大金融科技巨頭今年都將悉數登陸資本市場，除了陸金所，阿里巴巴旗下的螞蟻金服選擇在上交所科創板和港交所主板同步上市，京東旗下的京東數科選擇上交所科創板上市。

根據招股書，陸金所控股的主營業務是財富管理與零售信貸，兩大業務分別在中國大陸非傳統金融機構市場中排名第二和第三名。

儘管招股書並未披露融資額，但據報導，2019年12月的上一輪融資過後，陸金所市值已達394億美元。在這次IPO前，平安集團持有公司42.3%的股份，Tun Kung Company Limited持有公司42.7%的股權。

在陸金所申請上市前，平安集團支持的另一家金融科技公司金融壹賬通2019年12月在美國上市，籌資3.12億美元。陸金所在招股書中，將公司定位為「中國領先的科技驅動個人金融服務平台」。

值得注意的是，陸金所控股在招股書中大打「科技牌」。2019年收入當中，基於科技平台的收入占比達87.7%；技術驅動下的平台客戶留存率超過95%；陸金所上市融得資金將繼續投向科技。

公司表示，未來將進一步利用最先進的技術，優化客戶體驗，降低營運和獲客成本，技術基礎設施建設、技術研發、技術投資及收購等科技投入成為本次募資的主要去向。

招股書顯示，陸金所控股業績從2017年至今持續上升，總收入從2017年的人民幣278億元上升到2019年的478億元，淨利從60億元提升到133億元，三年間淨利年複合增長率達到近50%。

今年上半年，陸金所控股收入為人民幣257億元，淨利73億元，淨利潤率創三年來新高，為28.3%。

資料顯示，陸金所控股零售信貸和財富管理兩大業務都有較大幅度增長，兩項業務分別由旗下平安普惠和陸金所平台提供服務。截至9月30日，促成零售信貸總餘額達人民幣5,358億元，財富管理規模達3,783億元。

招股書披露歷次參與陸金所控股融資投資人陣容，不乏明星投資機構，例如萊恩資本、摩根大通證券、瑞銀倫敦分行、日本金融公司SBI控股、中銀集團、民生銀行、碧桂園控股、國泰君安、沙烏地阿拉伯主權基金、卡達投資局、麥格理集團等。