看好河北旅遊商機 台商早早卡位

河北省旅遊資源豐富，各類景區景點逾400個，不乏世界文化遺產、歷史文化名城、優秀旅遊城市等。近年來，當地旅遊業發展迅速，形成綜合配套的旅遊接待服務體系，吸引愈來愈多台商的目光，京津冀協同發展、雄安新區規劃建設，蘊含著新機遇和新商機。事實上，已有不少台商在冀投入觀光服務業多年。

茗湯溫泉日月潭會館，位於廊坊霸州，溫泉水質醇厚，富含人體所需的微量元素和礦物質。其建築和水渾然一體，充分展示設計師的想像，把沒有生命的建築變得栩栩如生。獨特的S型曲線的走廊設計，貫之通透的玻璃窗，清泉環繞，方方靜水，給人溫柔親和的感覺。

茗湯溫泉酒店集團董事長徐慶春，2000年來到霸州發展，他指出，此處溫泉非常豐富，「霸州共800多平方公里，有500多平方公里的地下都有溫泉水。」同時，溫泉的水質也好，屬於碳酸氫鈉泉，俗稱「美人湯」。

對觀光服務業而言，徐慶春認為，21世紀擁有最好的發展機遇，尤其大陸經濟發展速度快，民眾消費意願高，隨著個人所得提高，消費力也會提升。此外，得益優越的地理位置、交通條件，以及近1億的京津冀人口，在市場條件下，可以發揮的空間非常大。

徐慶春說，「目前整個氛圍那麼好，發展環境也好，加上雄安新區建設起來，對我們的影響非常大，在這種條件下，我們會好好抓住發展機遇」。

同樣看好在冀發展機遇的，還有保定巴黎婚紗總經理鄭振鴻。起初曾設想他處，經多方考察，他感覺保定發展空間更大，恰時同業間的服務和產品特色，也不甚鮮明，覺得能在競爭環境中做得更好，所以選擇來此發展事業，設店至今12年，服務過近10萬對新人。

此外，公司考慮多方面經營，同時踏足茶飲市場，創立了「狂茶」品牌。短短的兩三個月，已擴增至5家分店，明年預期擴至大陸全國連鎖，並參加餐飲展，以擴充整個市場。