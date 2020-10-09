今年最大中概股IPO 陸金所擬赴美上市

中國平安集團旗下公司陸金所於北京時間8日正式向美國證監會提交公開招股文件，擬於紐交所上市，流程大約需要數月時間完成。按照市場此前傳聞的20億至30億美元的融資規模，陸金所或成今年申請在美股上市的最大中概股IPO（首次公開募股）。

香港中通社報導，陸金所上市的傳聞幾年前就有，最初公司的業務為P2P網路借貸，但隨著中國大陸對於P2P借貸的法規日趨嚴格，目前陸金所已轉型為線上財富管理平台。在2018年最新一輪的募資中，陸金所的估值達到380億美元。

此次招股說明書暫未披露目標融資額。今年上半年，達達、理想汽車、小鵬汽車等大陸公司紛紛赴美上市，目前傳出陸金所融資額度最高，也可能是美國迄今為止最大的金融科技公司IPO。

陸金所主營業務分零售信貸和財富管理兩大塊。今年上半年，陸金所管理貸款餘額5194億元（人民幣，以下同），借貸用戶中69%為小微企業。財富管理資產規模3747億元，其中，註冊用戶4470萬、活躍投資用戶1280萬。

國際第三方諮詢機構Oliver Wyman報告指出，陸金所兩項業務在非傳統金融機構零售信用市場和財富管理市場，業務規模分別位列中國大陸第二、第三。

據招股書披露的財務數據，2019年陸金所總收入為478億，淨利潤為133億元；今上半年，總收入為257億元，淨利潤為73億元。

從收入結構來看，基於科技平台的收入成為陸金所營收主力，2020年上半年佔比87.7%，這部分收入包括零售信貸交易促成服務費和理財交易服務費。

中國大陸三大金融科技巨頭今年都將悉數登陸資本市場，除了陸金所，阿里巴巴旗下的螞蟻金服選擇在上交所科創板和港交所主板同步上市，京東旗下的京東數科選擇上交所科創板上市。