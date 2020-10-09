安國掃二維碼 可追中藥材產地

河北省安國數字中藥都，不少商家門前都貼有一個二維碼，購買者通過，可查看該商店在售中藥的第三方檢測報告，包含藥品產地、二氧化硫殘留量、農藥殘留量、重金屬及有害元素含量等信息。

新華社報導，負責中藥材流通追溯體系建設的負責人張雲說：「藥材的包裝袋上也有二維碼，可查看藥材的產地等一些信息」。

草到安國方成藥，藥經祁州始生香。安國市被譽為「千年藥都」，是大陸最大的中藥材集散地和出口基地之一，有「中藥材之鄉」的美名。

安國市作為大陸國家中藥材流通追溯體系試點地區，已將本地21個種植基地、113家GMP認證的中藥飲片生產企業、65家GSP認證的中藥飲片經營企業，以及1350個經營戶納入質量追溯體系。

安國數字中藥都的數字本草平台，其線下出售的中藥材均可在網上找到，購買者如擔心產品質量還可要求店家出示實時藥品質量檢測報告。目前，該平台已有近30萬名實名註冊會員，交易額達24億元人民幣。