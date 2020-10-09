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閩上市後備企業 多家台企入選

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廈門建霖健康家居股份有限公司、廈門銀行股份有限公司之後，又有一批台企或將登陸大陸資本市場福建省地方金融監督管理局日前公布的2020年度省重點上市後備企業名單可見，福建福順微電子有限公司、宸展光電（廈門）股份有限公司、宗仁科技（平潭）有限公司等多家台企入選。

中新社報導，今年以來，在閩台企積極擁抱大陸資本市場。7月30日，廈門建霖健康家居股份有限公司登陸A股，也是2020年首家在大陸上市的台企。廈門銀行日前也發布了公開發行股票初步詢價結果，確定本次發行價為6.71元人民幣/股，發行股票數量為2.64億股。

同時，大陸首家兩岸合資證券公司、金圓統一證券有限公司9月25日在廈門揭牌開業。該公司董事長薛荷說，公司業務範圍為證券經紀、證券自營、證券承銷與保薦，將為台資、台企、台胞參與資本市場帶來機遇。

福建社會科學院現代台灣研究所副所長蘇美祥認為，在閩台企進入大陸資本市場，是與大陸企業享有同等待遇的具體實踐。

剛入選2020年度福建省重點上市後備企業的宗仁科技（平潭）有限公司，是一家提供集成電路設計服務的創新型半導體技術公司。該公司總經理陳孟邦認為，進入大陸資本市場，將助力台企更好、更規範化發展。

自登陸大陸A股市場後，廈門建霖健康家居股份有限公司股價一路上揚。

該公司總裁陳岱樺指出，近年來，大陸資本市場改革逐漸取得成效，吸引越來越多的台資企業登陸或者計畫登陸。

他說，大陸正加快形成「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，將為兩岸經濟合作特別是台商台企在大陸發展提供更多的機會。

上市募集的資金將主要用於擴大招募人才、加強投入研發以及加強智慧製造提升產能三方面，進一步壯大公司。

蘇美祥表示，台企在大陸上市，不僅融到企業發展壯大所需的資金，還贏得明顯的品牌形象加分效果。

面對疫情防控常態化的新形勢，在閩台企應該要重視大陸經濟發展的新動向，抓住大陸資本市場快速發展的機遇，加緊轉型，以便搶占商機。

資本市場 廈門 福建

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