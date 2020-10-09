閩上市後備企業 多家台企入選

繼廈門建霖健康家居股份有限公司、廈門銀行股份有限公司之後，又有一批台企或將登陸大陸資本市場。福建省地方金融監督管理局日前公布的2020年度省重點上市後備企業名單可見，福建福順微電子有限公司、宸展光電（廈門）股份有限公司、宗仁科技（平潭）有限公司等多家台企入選。

中新社報導，今年以來，在閩台企積極擁抱大陸資本市場。7月30日，廈門建霖健康家居股份有限公司登陸A股，也是2020年首家在大陸上市的台企。廈門銀行日前也發布了公開發行股票初步詢價結果，確定本次發行價為6.71元人民幣/股，發行股票數量為2.64億股。

同時，大陸首家兩岸合資證券公司、金圓統一證券有限公司9月25日在廈門揭牌開業。該公司董事長薛荷說，公司業務範圍為證券經紀、證券自營、證券承銷與保薦，將為台資、台企、台胞參與資本市場帶來機遇。

福建社會科學院現代台灣研究所副所長蘇美祥認為，在閩台企進入大陸資本市場，是與大陸企業享有同等待遇的具體實踐。

剛入選2020年度福建省重點上市後備企業的宗仁科技（平潭）有限公司，是一家提供集成電路設計服務的創新型半導體技術公司。該公司總經理陳孟邦認為，進入大陸資本市場，將助力台企更好、更規範化發展。

自登陸大陸A股市場後，廈門建霖健康家居股份有限公司股價一路上揚。

該公司總裁陳岱樺指出，近年來，大陸資本市場改革逐漸取得成效，吸引越來越多的台資企業登陸或者計畫登陸。

他說，大陸正加快形成「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，將為兩岸經濟合作特別是台商台企在大陸發展提供更多的機會。

上市募集的資金將主要用於擴大招募人才、加強投入研發以及加強智慧製造提升產能三方面，進一步壯大公司。

蘇美祥表示，台企在大陸上市，不僅融到企業發展壯大所需的資金，還贏得明顯的品牌形象加分效果。

面對疫情防控常態化的新形勢，在閩台企應該要重視大陸經濟發展的新動向，抓住大陸資本市場快速發展的機遇，加緊轉型，以便搶占商機。