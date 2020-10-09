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北角皇都戲院大廈 港幣47.76億拍賣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
香港新世界以底價47.76億港元投得北角皇都戲院，圖為戲院正門大型浮雕「蟬迷董卓」。（香港中通社）
香港新世界以底價47.76億港元投得北角皇都戲院，圖為戲院正門大型浮雕「蟬迷董卓」。（香港中通社）

香港北角皇都戲院大廈8日進行強制拍賣，由新世界發展有限公司（新世界）以拍賣底價47.76億元（港幣，下同）投得。新世界表示，將啟動一級歷史建築物皇都戲院保育計畫，盡力修復、保留和重塑戲院古跡的歷史面貌。

中新社報導，北角皇都戲院大廈由英皇道、熙和街、渣華道和電廠街所包圍，地盤面積約3.62萬平方呎，現有建築物樓齡約61年，包含商場、桌球室、兩幢住宅樓宇和前皇都戲院。

其中，皇都戲院獲香港古物諮詢委員會評為一級歷史建築物。皇都戲院的屋頂由一系列外露式拋物線型桁架組成，門口上方有巨型「蟬迷董卓」浮雕，設計甚具特色。

新世界於兩年前入禀申請強拍，當時物業估值逾31.17億元，而發展商目前已收集物業約98%業權。

負責拍賣的第一太平戴維斯表示，該項目位處北角核心區，三面臨街，地盤面積較大，屬近期市面罕有。第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，項目為歷來最大宗強拍個案，但仍為市價水平。由於項目有保育成分，有機會令建築成本增加，對發展商設計亦有所限制。他又透露，今年以來約有30宗強拍申請，與去年相若。

對此，新世界宣布，將為一級歷史建築物皇都戲院啟動保育計畫，會盡力修復、保留和重塑戲院古跡的歷史面貌。

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，皇都戲院是現今碩果僅存的珍貴文化古蹟，類似歷史價值的戲院已經消失，集團會努力在硬件及軟件上融合，將歷史價值、文化氣息及社區情懷注入，讓皇都戲院重生。

歷史建築 修復 香港

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