聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨境人民幣結算 粵港澳企業活水

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

隨著粵港澳大灣區跨境人民幣結算便利化進一步加速，跨境人民幣結算不斷助力粵港澳實體經濟涉外業務穩步發展，更多的金融服務產品為企業帶來「源頭活水」。

新華社報導，據廣東省地方金融監督管理局表示，截至2020年8月末，廣東推出的「關於貫徹落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的實施方案」中所提80條措施中，65條措施已落地或正推進實施。

普樂（廣州）藥業有限公司其母公司在香港，跨境業務往來頻繁。由於辦理人民幣資本金境內使用業務需要向銀行提交合同、發票等背景材料，公司財務部門需要向各業務部門收集相關材料，每筆業務辦理時間至少2個小時且程序多。

粵港澳大灣區跨境人民幣結算便利化試點政策推出後，公司辦理跨境人民幣資本金境內使用業務僅提交支付信息清單即可辦理。

普樂（廣州）藥業有限公司財務負責人周女士說：「現在單筆業務節省約2個小時，一年節約時間超400小時，時間大幅壓縮，資金使用效率顯著提升。」

廣州醫藥集團有限公司注意到，FT賬戶全功能資金池業務準入門檻較低，有利集團企業間調配資金餘缺。

人民幣 廣東 實體經濟

延伸閱讀

廣州白雲機場 3期擴建工程開工

廣州白雲國際機場三期擴建工程開工

陸製23款機器人 進軍餐飲界

大陸國產23款智慧型餐飲機器人廣州亮相

相關新聞

陸十一長假 旅行消費創今年新高

大陸「十一」長假昨結束，大陸文旅部表示，八天長假大陸國內旅遊人次達六點三七億人次，約為去年同期的百分之七十九；旅遊收入達...

福建三台企 拚掛牌A股

繼廈門建霖健康家居、廈門銀行之後，還有一批台商也計畫登陸大陸資本市場。

跨境人民幣結算 粵港澳企業活水

隨著粵港澳大灣區跨境人民幣結算便利化進一步加速，跨境人民幣結算不斷助力粵港澳實體經濟涉外業務穩步發展，更多的金融服務產品...

北角皇都戲院大廈 港幣47.76億拍賣

香港北角皇都戲院大廈8日進行強制拍賣，由新世界發展有限公司（新世界）以拍賣底價47.76億元（港幣，下同）投得。新世界表...

閩上市後備企業 多家台企入選

繼廈門建霖健康家居股份有限公司、廈門銀行股份有限公司之後，又有一批台企或將登陸大陸資本市場。福建省地方金融監督管理局日前...

安國掃二維碼 可追中藥材產地

河北省安國數字中藥都，不少商家門前都貼有一個二維碼，購買者通過，可查看該商店在售中藥的第三方檢測報告，包含藥品產地、二氧...

今年最大中概股IPO 陸金所擬赴美上市

中國平安集團旗下公司陸金所於北京時間8日正式向美國證監會提交公開招股文件，擬於紐交所上市，流程大約需要數月時間完成。按照...

看好河北旅遊商機 台商早早卡位

河北省旅遊資源豐富，各類景區景點逾400個，不乏世界文化遺產、歷史文化名城、優秀旅遊城市等。近年來，當地旅遊業發展迅速，...

陸金所赴美上市 募30億美元

大陸線上理財平台陸金所控股昨（8）日向美國證監會（SEC）遞交招股文件，擬在紐交所上市，根據早前市場傳聞的20億至30億...

陸股今交易 專家看好後市

大陸「十一」假期期間，全球市場並不平靜；今（9）日A股市場開市恢復交易，多家研究機構認為，「十一」長假後首周股市上漲機率...

大陸將發離岸美元債

大陸準備連續第四年在離岸市場發行美元主權債券，下周規畫新債發行籌集約60億美元。

人民幣長假期間大漲

人民幣在第3季走出了十年來最強的單季走勢，對美元匯率大漲4%；「十一」長假期間，儘管全球市場波動，但離岸人民幣對美元仍大...

熱門新聞

林毅夫：大陸GDP十年後超美 美國技術霸權2050年消失

眾口難調 以宮廷菜聞名「厲家菜」翻車遭網罵

陳廷寵言論惹議 陸委會：不排除請其退出台校經營階層

季辛吉警告中美須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍

拒遭陸改名「台灣海峽觀光協會」 政院支持退國際旅展

罕見曝光！大陸太空站拚2年建成 力抗美國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。