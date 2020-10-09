跨境人民幣結算 粵港澳企業活水

隨著粵港澳大灣區跨境人民幣結算便利化進一步加速，跨境人民幣結算不斷助力粵港澳實體經濟涉外業務穩步發展，更多的金融服務產品為企業帶來「源頭活水」。

新華社報導，據廣東省地方金融監督管理局表示，截至2020年8月末，廣東推出的「關於貫徹落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的實施方案」中所提80條措施中，65條措施已落地或正推進實施。

普樂（廣州）藥業有限公司其母公司在香港，跨境業務往來頻繁。由於辦理人民幣資本金境內使用業務需要向銀行提交合同、發票等背景材料，公司財務部門需要向各業務部門收集相關材料，每筆業務辦理時間至少2個小時且程序多。

粵港澳大灣區跨境人民幣結算便利化試點政策推出後，公司辦理跨境人民幣資本金境內使用業務僅提交支付信息清單即可辦理。

普樂（廣州）藥業有限公司財務負責人周女士說：「現在單筆業務節省約2個小時，一年節約時間超400小時，時間大幅壓縮，資金使用效率顯著提升。」

廣州醫藥集團有限公司注意到，FT賬戶全功能資金池業務準入門檻較低，有利集團企業間調配資金餘缺。