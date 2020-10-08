季辛吉警告中美須設衝突界限 以免重蹈一戰覆轍

中美關係日益緊張，步向新冷戰之際，外界擔憂爆發熱戰，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）表示，中美必須為兩國競爭建立交戰規則，否則可能重演第一次世界大戰前，全球政治的不確定局面。

彭博報導，季辛吉7日在一場視像研討會上表示，中美領導人必須要探討，超過哪個界限就不會再進一步威脅對方，然後找到在較長時間內落實這種政策的方法。

「你可以說這完全不可能，」但他指出，如果完全不可能，「我們將陷入類似於第一次世界大戰的局面」。

季辛吉認為，美國需要換一種新思維方式，來理解世界太複雜，沒有任何一個國家可以在戰略和經濟上，都有其他國家無法威脅的單方面優勢。

97歲的季辛吉，在美國總統尼克森時期促成中美建交，當時是為了制衡蘇聯。他曾表示，要警惕中美新冷戰的可能，原因是技術進步重塑地緣政治格局。

現任美國國務卿龐培歐7月演講時，指出尼克森對華接觸政策的不足，大陸並沒有發生當時尼克森寄望的改變，龐培歐還指出：「如果自由世界不改變共產中國，共產中國肯定會改變我們」。

龐培歐表示，總統川普非常明確地表示，需要一個戰略，保護美國經濟，還有生活方式，「自由世界必須戰勝這個新暴政。」