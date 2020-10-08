福建官方披露多家台商計畫登陸A股

繼廈門建霖健康家居、廈門銀行之後，還有一批台商也計畫登陸大陸資本市場。

中新社報導，福建省地方金融監督管理局日前公布的2020年度省重點上市後備企業名單顯示，福建福順微電子、宸展光電（廈門）、宗仁科技（平潭）等多家台商入選。

今年以來，福建台商積極進軍大陸資本市場。廈門建霖健康家居7月30日登陸A股，是今年首家在大陸上市的台商。廈門銀行日前也發布公開發行股票初步詢價結果，確定本次發行價為每股人民幣6.71元，發行股票數量為2.64億股。

同時，大陸首家兩岸合資證券公司金圓統一證券9月25日在廈門揭牌開業。該公司董事長薛荷說，公司業務範圍為證券經紀、證券自營、證券承銷與保薦，將為台資、台商、台胞參與資本市場帶來前所未有的機遇。

國台辦經濟局局長張世宏9月在海峽論壇上表示，更多台資企業進入大陸資本市場，將有助於改善大陸資本市場的品質，台資企業在大陸A股上市沒有任何政策障礙。

多名涉台專家認為，福建推進對台金融創新成效逐步凸顯，福建台商加速擁抱大陸資本市場，進一步擴大融資管道。

福建社會科學院現代台灣研究所副所長蘇美祥認為，福建台商進入大陸資本市場，是與大陸企業享有同等待遇的具體實踐。他認為，兩岸資本市場融合是兩岸融合發展的重要領域，福建是兩岸融合發展先行先試區域，經濟發展持續向好，為在閩台商積極擁抱大陸資本市場提供了信心和動力。

宗仁科技（平潭）是一家提供積體電路設計服務的創新型半導體技術公司。該公司總經理陳孟邦認為，進入大陸資本市場，將進一步幫助台商更好、更規範化發展。

自登陸大陸A股市場後，廈門建霖健康家居股價一路上揚。該公司總裁陳岱樺表示，大陸正加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，將為兩岸經濟合作，特別是台商在大陸發展提供更多的機會和更大的空間。

蘇美祥表示，台商在大陸上市，不僅融到企業發展壯大所需的資金，還贏得明顯的品牌形象加分效果。面對疫情防控常態化的新形勢，福建台商應重視大陸經濟發展的新動向，抓住大陸資本市場快速發展的機遇，加緊轉型，搶占商機。