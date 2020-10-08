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殲-16現身台海 國軍地面防空飛彈部隊如何因應？

憂威脅國安？美擬對螞蟻、騰訊支付系統祭出限制

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導

彭博引述消息人士報導，美國政府因擔憂阿里巴巴旗下螞蟻集團及騰訊旗下的電子支付系統恐對美國國家安全造成威脅，擬對這兩家公司在美國的業務運營祭出限制措施。但此舉恐再激怒北京當局，並影響螞蟻上市計畫。

報導稱，消息指美國官員擔憂螞蟻集團、騰訊等中國金融科技公司將主導全球數位支付，讓大陸政府藉此取得數以百萬計的美國銀行業及其客戶的資料，威脅美國國家安全，讓美國官員近來對於是否對螞蟻及騰訊支付系統祭出限制的辯論愈來愈多。

不過，但美國官員承認，目前很難在法律上找到合理的方法作出限制，尚未將此想法提交給美國總統川普

對此，螞蟻集團回應，並不知道美國政府部門是否有關於限制該公司的討論，但該公司主要業務在大陸，對於大陸業務的增長前景十分樂觀，而騰訊則未評論回應。

北京 川普

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