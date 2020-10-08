郭明錤：若華為分拆或出售榮耀手機 小米衝擊最大

華為自從受到美國禁令影響後，智慧手機付運量增幅，明顯不及其他大陸品牌，市場佔有率持續下降，天風證券分析師郭明錤認為，華為有可能出售榮耀手機業務，這對榮耀品牌、供貨商與大陸電子業將是多贏局面；但假如華為落實分拆榮耀手機，對小米集團的衝擊將最大，小米股價8日跌逾4%，表現不如大盤。

香港經濟日報報導，郭明錤指出，若華為分拆或出售榮耀手機，榮耀手機的採購零部件不受美國的華為禁令限制，將有助榮耀手機業務與供貨商增長。

榮耀目前定位為中低階機型，郭明錤相信，若榮耀與華為獨立可發展高端機型，有助於延續其品牌優勢並提升市佔率。

美國對華為實施禁令後，市場預期Oppo、Vivo與小米的市場佔有率將會提升，但若榮耀手機業務自華為獨立，基於榮耀手機與小米手機的均價相近，均為人民幣1,000至1,500元區間，小米手機市佔率的提升恐將明顯低於市場預期。

郭明錤表示，若榮耀手機業務自華為獨立後，相信榮耀能透過適當的營銷，維持大陸使用者對榮耀品牌的認同，所以Oppo與Vivo的市佔率提升也可能會低於市場預期。