創新高！中國擁415位億萬富豪 財富總值1.7兆美元

瑞銀集團7日發布「2020年億萬富豪報告」，中國共415位億萬富豪，創歷史新高，財富總值1.7兆美元(約11.45兆人民幣)，超越2019年的1.19兆美元。截至今年4月初，中國億萬富豪財富在過去十年成長近九倍，增幅冠全球，晉身億萬富豪身家第二高國家。另根據富比世年中所發布富豪榜，中國富豪前三名分別是騰訊馬化騰、農夫山泉創辦人鍾睒睒及阿里巴巴創辦人馬雲。

根據這份「2020瑞銀/資誠億萬富豪調查報告：乘風破浪Riding the Storm」發布內容，在今年資產價格呈現V型反彈的走勢下，全球億萬富豪的財富在7月創下歷史新高，達10.2兆美元，亞太地區億萬富豪最多，共831位，占全球億萬富豪人口38%，而其中，中國就有415位。

中國的億萬富豪擁有亞太地區億萬富豪財富總值的50％，以及全球億萬富豪財富總值的17％。今年4月至7月，中國億萬富豪的財富較去年成長41％，原因是新冠病毒確診人數從3月開始減少，導致股市上漲。

此外，根據報告，中國有高達98％的億萬富豪都是白手起家，比率占亞太地區之首。

大公報報導，若從2009年起計算億萬富豪表現，中國增長更是驚人，2009年中國億萬富豪總財富僅1349億美元，至今年7月增至1.68兆美元，10年間增長1146%，增幅冠於全球，是億萬富豪身家第二高的國家，僅低於美國的3.61兆美元。而美國從2009年至今，億萬富豪總財富則僅增加170%。

報導指出，中國億萬富豪增長的原因，瑞銀財富管理亞太區聯席主管及瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲分析，主要由於今年疫情之下，創新科技及醫療保健都受惠，而中國在創新科技的發展上規模較大，較容易推動財富增長。

從這份報告來看，雖然今年疫情肆虐，但隨著疫情短期內受控，及經濟快速復甦，對身家超過10億美元的中國億萬富豪影響不大。至於中美關係緊張是否會影響未來中國富豪人數走勢，盧彩雲預估，中國會進一步推動本地消費，加上疫情促進電子商貿，及有利科技、健康等行業，相信中國富豪人數會持續增加。

報導並指出，隨著財富的波動，多名中國富豪身家也水漲船高，躋身富豪榜，例如2019年，阿里巴巴馬雲、騰訊馬化騰、恆大許家印先後登上首富寶座；今年9月，農夫山泉在港交所上市，股價飆升推動創辦人鍾睒睒身家一度達到629億美元，成為中國新首富，但隨著股價回落又回落至第三位，登頂不過一小時。