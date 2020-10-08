港1級古蹟皇都戲院獲批准強制拍賣 底價逾47億港元

新世界發展持有98%業權、屹立北角60多年的舊皇都戲院大廈，8月獲土地審裁處批准強制拍賣，底價47.76億港元（約6.16億美元），料為歷來最大宗強拍個案。第一太平戴維斯最新公布，將於8日拍賣北角皇都戲院大廈，拍賣底價為47.776億港元。

香港經濟日報報導，據第一太平戴維斯資料，該物業面積3.62萬平方呎，最新規畫用途為「商／住」。第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指，是次推出拍賣的物業位於北角核心區，三面臨街，地盤面積較大，屬近期市面罕有，認為古諮會的評級應不會影響發展商的競投意欲。

據報導，舊皇都戲院前身為璇宮戲院，1952年建成，是歷史最悠久的戲院之一，1959年改建為皇都戲院大廈，1997年結業。由於皇都戲院擁有獨特的飛拱樓頂設計，獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。

新世界發言人8月時表示，若集團成功統一業權，將就如何保存前皇都戲院的精髓，與持分者及社區人士緊密溝通，聆聽各界意見。

新世界發言人表示，歡迎土地審裁處批出強制拍賣令，希望藉此統一業權以進行相關重建項目，而皇都戲院大廈由住宅、商用及前皇都戲院部分組成，集團期望在取得100%業權及詳細勘察建築物的結構後，積極探討保育前皇都戲院相關部分的可行性和方案。