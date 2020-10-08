中環、銅鑼灣一線街舖租金 首3季跌41%

物業顧問戴德梁行發表報告指，新型肺炎疫情令訪港旅客急跌，加上香港零售銷售表現持續疲弱，拖累第三季核心區一線街舖租金下跌，空置率上升。

香港電台報導，報告顯示，期內中環及銅鑼灣一線街舖租金按季跌近8%，首3季累計跌約41%，預計全年跌幅介乎41%至43%。至於上季尖沙咀和旺角一線街舖租金按季跌逾5%，首3季累跌32%至33%，預計全年跌幅介乎32%至36%。該行執行董事兼香港商舖部主管林應威表示，核心區一線街舖租金於本季進一步大跌的機會不大，他解釋，零售商如有意結業並提早退租，多數已在第3季完成。

另外，第3季銅鑼灣商舖空置率急升至13.2%，按季升5.3個百分點，區內在2018年第3季至去年第3季，連續5個季度的空置率為零。至於上季中環、尖沙咀空置率升至近17%，旺角則升至逾23%。林應威相信，在聖誕或農曆新年等大節日，或有2至3個月的短期租約承租舖位，令空置率稍為回落。

另據美國商用房產投資公司世邦魏理仕發佈2020年香港第三季商用樓市場評估。數據顯示，2020年第三季的商業房地產投資交易額跌至2009年第一季以來的最低季度總額，僅44億港元，而內地投資者在其中購入了22億港元的商業物業，佔整季交易額的一半，顯示內地投資者有重回市場展開投資活動。