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螞蟻集團上市前 支付系統恐遭美國「封殺」

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
據稱，美國政府正研究限制螞蟻集團及騰訊旗下的電子支付平台。路透
據稱，美國政府正研究限制螞蟻集團及騰訊旗下的電子支付平台。路透

彭博引述知情人士的話指出，美國政府正研究限制螞蟻集團及騰訊旗下的電子支付平台，作為阿里巴巴集團旗下的支付企業，螞蟻的上市一直受到眾多投資者關注，當前螞蟻集團正就中港兩地上市進入最後階段，若然美國真的出手，未必能阻礙到螞蟻的上市進程。

香港經濟日報報導，螞蟻集團上市在中港兩地同步進行，目前已進入最後階段，按照之前字節跳動旗下的TikTok、騰訊Wechat遭封殺的事件為例，美國的做法是給予一定限期，然後禁止美國公司與進行交易。

若美國只是封殺支付寶，或禁止在美國使用支付系統，相信未必能阻礙到螞蟻的上市進程。

但美國在上述例子中，只針對大陸企業的海外業務實體，沒有對大陸主體業務「出招」，若美國採同一模式對付螞蟻集團本體，則美國企業恐怕不能與螞蟻進行交易。

而當前螞蟻在香港的IPO保薦人名單中，除中金公司外，還包括了3家美資投行，分別是花旗、摩根大通及摩根士丹利。

換言之，若美國選擇完全封殺螞蟻集團，則螞蟻集團可能要更換大部分保薦機構。另，一些美資基金、機構投資者等可能也會不參與螞蟻IPO，影響其發行定價。

若單純從業務來看，即便美國全面封殺螞蟻集團，預估影響也有限。根據螞蟻的招股書顯示，2017年、2018年、2019年和2020年上半年，來自大陸以外地區的營收佔比分别為5.23%、5.03%、5.46%和4.42%；主要來自跨境支付及商家服務。

換言之，螞蟻的業務主體仍在大陸境內，失去海外業務及收入也未必會受太大影響。

而在上市招股書中，螞蟻集團已披露可能被美國制裁等地緣政治風險。招股書提到，美國政府已對許多大陸科技公司威脅和施加出口管制、經濟和貿易制裁措施。美國還威脅要對大陸公司在大陸境內外所指控的活動施加進一步的出口管制、制裁、貿易禁運和其他更嚴格的監管要求。

香港 摩根

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