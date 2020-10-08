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林毅夫：大陸GDP十年後超美 美國技術霸權2050年消失

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。中新社

中美角力背後是一場大國爭霸，而經濟規模是衡量中美國力消長的指標之一，來自台灣的北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，大陸經濟規模將於2030年超過美國，2050年人均GDP可以達到美國的一半，規模是美國的2倍，屆時美國用來制衡大陸的技術優勢、也就是外界理解的技術霸權，將不存在。

就中美經濟脫鉤問題，林毅夫接受多維新聞專訪時表示，美國與大陸的主要矛盾，一開始的時候指責大陸貿易順差太大，川普認為哪個國家對美國有順差、就是佔了美國的便宜。

但懂貿易的人都知道，貿易一定是互利雙贏，大陸賣給美國的產品，基本美國都自己能生產，只不過這些產品附加價值相對比較低，勞動力比較密集，美國自己要生產的話成本比大陸高多了，跟大陸買比較便宜，所以貿易是雙方都得益。

林毅夫指出，美國還說大陸侵犯知識產權、偷了美國技術，這也說不通，企業之間有侵犯的情形，這個很難避免，三星告蘋果、蘋果告三星的情形時有發生。大陸1980年就加入了聯合國世界知識產權組織（WIPO），也落實了國際承諾，近十年外企在起訴大陸企業侵權有84%勝訴。

他表示，大陸的經濟規模這些年按照購買力平價計算，其實已經超過美國，到2030年即使按照市場匯率計算，大陸也將超過美國。「經濟是基礎」，美國現在要維持霸權，因此要壓制中國的發展。

林毅夫認為，美國現在提出全面脫鉤，從經濟角度來看會很難發生，不跟大陸買產品，不把技術賣給大陸，美國公司的利潤就要減少，利潤減少會影響新技術研發。美國不賣技術，德國、日本、南韓的一些企業也會賣，因此能擴大他們的市場、利潤和研發的力度，所以美國做這些事情都是「拿石頭砸自己的腳」。

林毅夫強調，美國試圖像對待20世紀80年代的日本一樣壓制中國的發展，但是現在的中國和日本當時的情況並不相同，美國要對大陸「卡脖子」，實際上只是加速中國技術進步。假如美國真要斷供的話，那中國就用貴一點的部件。

林毅夫 日本

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