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特斯拉副總裁6天內6次回應陸版Model 3降價

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸特斯拉Model 3入門車型降價，這已是該車型近一年內二度降價，累計降價超過人民幣10萬元，引發已購車主不滿。圖為大陸國產特斯拉出廠情形。 圖／聯合報系資料照片
大陸特斯拉Model 3入門車型降價，這已是該車型近一年內二度降價，累計降價超過人民幣10萬元，引發已購車主不滿。圖為大陸國產特斯拉出廠情形。 圖／聯合報系資料照片

特斯拉日前再次宣布Model 3入門車型降價，這已是該車型近一年內二度降價，且累計降價超過人民幣10萬元，引發已購車主不滿，特斯拉對外事務副總裁陶琳，在降價後六天內六次回應表示，希望讓消費者能擁有性價比更好的產品，而不是自己利潤最大化。

澎湃新聞報導，陶琳6日在微博上發文回應：「不求所有人的理解和認可，但是希望逐步大家能相信我們的初心，確實是希望讓消費者能擁有性價比更好的產品而不是自己利潤最大化。」

特斯拉大陸官網1日公布，大陸製Model 3標準續航升級版補貼後售價為人民幣24.99萬元，大陸製Model 3長續航後輪驅動版補貼後售價人民幣30.99萬元，兩款車型分別降價人民幣2萬1,650元和人民幣3萬4,150元。降幅各約8%至10%。

儘管特斯拉降價是常態，但消息一出，仍讓剛領車的車主瞬間炸鍋（情緒激動），特斯拉官方微博下面，全是車主們不滿的評論，有車主要求退車，有車主要求贈送免費充電等。

陶琳1日傍晚在微博首次回應降價表示，特斯拉採直營模式使價格體系變得公開透明，消費者會第一時間獲知任何價格變化信息，針對本次調價，符合七天信心保障計畫內的車主，贈送3年免費超充使用權益。

1日23時，陶琳再次發文，指出汽車行業銷售方式這麼多年套路太多了，特斯拉想用最坦誠直接的方式打破這種套路，最終受益的會是絕大部分消費者。

對於只給7天以內購車的客戶補償，陶琳2日回應，線上銷售的退換貨時效基本都是七天，這是行業內共識的合理期限，規則一旦設立，就需要全體遵守，最終受益的還是全體消費者。

對於不提前提醒降價，陶琳3日發微博解釋，除了極少數參與價格計算的員工，全體同事幾乎是和消費者同時得知價格調整的信息，因此不存在工作人員故意隱瞞和誤導消費者的情況。

3日14時許，陶琳再次發微博表示，絕大部分領車一個月內的車主，確實心裡不太舒服，希望可以有所補償，盡力和團隊回覆處理。

華爾街日報報導，特斯拉已透過本土化生產，成功地降低成本，一些車改用無鈷磷酸鐵鋰電池，提供更多的降價空間。

儘管特斯拉一直有降價的爭議，但未影響到交付量，特斯拉最新交付數據顯示，第3季特斯拉在全球交付13.93萬輛，年增44%，創歷史新高；其中，Model S和X交付1.52萬輛，Model 3和Y交付12.41萬輛。

特斯拉 車主 人民幣

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