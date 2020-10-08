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台企、電商扶持 河南貧困鄉鎮脫貧

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
愛心美德公益超市，民眾以好的行為換取積分，再用積分來領取物品。圖／本報河南鄭州傳真
愛心美德公益超市，民眾以好的行為換取積分，再用積分來領取物品。圖／本報河南鄭州傳真

蘭考的富士康科技集團，給當地人帶來工作機會，助蘭考脫貧。圖／本報河南鄭州傳真
蘭考的富士康科技集團，給當地人帶來工作機會，助蘭考脫貧。圖／本報河南鄭州傳真

今年是大陸脫貧「收官」之年，雖然歷經新冠疫情，但各省依舊努力「衝刺」，力爭讓貧困民眾過上最起碼的小康生活。今年2月，河南省53個貧困縣全部實現脫貧「摘帽」，退出貧困縣序列，全省累計實現651.1萬農村貧困人口脫貧。目前，河南全省還有35萬貧困人口、52個貧困村，需要在今年底前實現脫貧。而與傳統脫貧方式不同，農村產業脫貧、電商脫貧等各種模式的脫貧模式，獲得不錯的成效。

提到河南蘭考縣，「焦裕祿精神」是其代表。焦裕祿，山東人，出生於貧苦家庭，1962年調到蘭考縣擔任縣委書記。1962年12月至1964年間，該縣遭受嚴重的內澇、風沙、鹽鹼三害，他親自帶著幹部和民眾一起治三害，找出大規模栽種泡桐的辦法。身患肝癌，依舊忍著劇痛堅持工作，終年42歲。如今的蘭考，焦裕祿當年為了防風固沙栽種的泡桐樹，現已被培植成河南的特色產業，全縣泡桐從業人員達6萬多人。

幫助蘭考人脫貧，台資企業不缺席。2016年，台企富士康科技集團落戶蘭考，主要生產蓋手機板玻璃及環保包裝產品，全廠區員工90%是河南人，80%是蘭考當地人；其中，有700戶左右建檔立卡貧困戶。工資基本上是一個月5500元人民幣，包含五險一金等。因為收入穩定，又是家門口就業，員工流動性不大。2017年，蘭考成為河南首個脫貧「摘帽」的貧困縣，也是大陸第一批摘帽的貧困縣。

蘭考有一種很特別的超市，不用錢交易，而是用特定的積分兌換。這家超市名叫「惠安街道愛心美德公益超市」，以「扶弱濟困、傳遞愛心」為宗旨，用積分制，民眾可以通過好的行為換取積分，再用積分來此領取所需物品。超市分為糧油區、衣物區、被褥區、學生用品區、殘疾人用品區及愛心書吧等區，物品來自於社會各界的捐贈，有60多種生活、學習用品，供困難民眾按需領取。

隨著互聯網覆蓋率廣大，電商扶貧脫貧，成為許多大陸貧困地區脫貧的好幫手。位於河南濟源市西南山區的大峪鎮，全鎮30個村當中，有10個省定貧困村；全鎮有253戶，914人是建檔立卡貧困戶。近年來，大峪鎮在全鎮30個村中，成立不同的合作社，以合作社為龍頭，把老百姓種植的農產品以職業經理人的模式，統一收購、統一包裝、統一銷售。

大峪鎮特產的「寺郎腰大蔥」，曾出現在2019、2020年大陸春節聯晚會上。現在，大峪鎮把「寺郎腰大蔥」作為老百姓的增收致富管道，通過不同的電商平台銷售。而通過電商平台銷售農產品，馮艷青可謂是行家。她生於農村、長於農村，2016年回鄉創業，主要從事農副產品的收購和銷售。通過電商，她把家鄉的產品銷往大陸各地。

2018年，她帶領村民在電商平台銷售額達500萬元人民幣。2019年大蔥滯銷，她在15天內，幫助農戶銷售50萬斤大蔥。（系列五之四）

電商 愛心 人民幣

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