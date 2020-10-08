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看好陸市場 安徽台商加碼投資

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「我們在安徽阜陽、六安、臨泉同時成立了3個辦事處，其中，阜陽和六安的已在裝修，預計10月20日左右就能啟用了。目前，我們對包括安徽在內的大陸市場是有很大信心的，此次布局的目的在於，我們想把在安徽的基礎打得更牢固一些。」台灣中華兩岸交流協會理事、安徽台樹會展服務有限公司總經理劉東飛日前受訪時說。

據中新社報導，今年以來，突如其來的新冠肺炎疫情台商台企受到不同程度的影響。隨著大陸疫情防控進入常態化，許多在皖台商堅定信心，他們或是增資擴能，或是重拾初心，開啟二次創業之旅。

訂單陡增、新店將啟、客戶紛紛來訪……對於劉東飛來說，今年的十一中秋假期顯得格外忙碌。

記者在其創辦的合肥台灣精品展示中心看到，這裡匯集了包括台灣高粱酒、茶葉、食品、伴手禮等在內的近兩百種台灣特色產品。

劉東飛指出，展示中心所有的產品都是他去台灣精心挑選的，很多產品目前都供不應求了。今年十一中秋假期的銷售是去年同期的3倍。「因為我們今年增加了一個台灣的月餅禮盒，在9月15日之前，已經接到將近兩個貨櫃的訂單，在中秋節前就陸續送到了客戶手中。我們銷售的台灣高粱酒也是一個爆發式的增長，口碑市場都不錯。」

劉東飛說，同時設立3個辦事處，並非一蹴而就，是基於對安徽市場的瞭解與信心。「特別是最近幾年，當地對台灣食品、茶葉酒水的認可度，包括消費群體都在逐年地增加，最終我們決定要深耕安徽市場。加上安徽自貿試驗區的掛牌成立，也為台灣商品在安徽市場的進一步流通帶來更多機遇。」

與劉東飛不同，來自台灣花蓮的任良鳳正在安徽進行二次創業。

任良鳳原是台灣一家烘焙企業的安徽總代理，從事烘焙業20餘年，2006年來到合肥打拚，通過多年努力，其經營管理的門店在當地遍地開花，高峰時一度拓展至13家，後因種種原因，她決定創辦自己的品牌，於今年9月中旬在合肥罍街營業。

談及創立新品牌的初衷，任良鳳說，這是源於她對烘焙業的堅持，所以她希望可以把更好的烘焙產品帶給大陸廣大的消費群體。「我們主打產品是大理石吐司，這是因為我的家鄉盛產大理石，它的紋路非常美，也是借由這樣的一種思念，所以我獨愛大理石吐司，它不只是用心做出來的一款麵包。」

報導指出，今年9月12日，在世界製造業大會江淮線上經濟論壇台企項目雲簽約儀式上，安徽省共有97個台企項目參加雲簽約，投資額達253億元人民幣。

中秋節 疫情 台商

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