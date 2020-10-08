世貿：大陸貿易量 為全球作出貢獻

當地時間10月6日，世貿組織發布全球貿易預測更新。世貿組織表示，中國大陸在進出口領域都為全球貿易作出積極貢獻。

據香港中通社報導，世貿組織高級經濟學家芭芭拉·安德莉亞·阿德里安表示，今年上半年全球個人防護裝備出口增長了49%，預計其貿易額達到了980億（美元，下同），其中近44%來自中國大陸。上半年全球口罩貿易額預計達到710億，同比增長87%，其中57%來自中國大陸。

阿德里安還表示，當其他經濟體仍處於困境時，中國已出現復甦。中國是最大的旅遊消費國，亞洲一些最不發達國家從中國遊客身上受益，而這些國家現在因失去了大量中國遊客而承受損失。中國將在最不發達國家的旅遊業復甦上發揮作用，尤其是對亞洲地區的最不發達國家來說。

世貿組織高級經濟學家科爾曼·尼表示，中國的進口需求維持了區域內的貿易，出口表現也好於預期。今年上半年亞洲區域內貿易同比下降6%，但中國從亞洲其他國家的進口僅下降了1%，中國支持了亞洲區域內貿易。若不包括中國在內，亞洲區域內貿易下降了9%。中國不僅在出口方面表現突出，在進口上也為全球需求作出了貢獻。

世貿組織副總幹事易小准表示，新冠疫情對全球貿易的影響在不同地區差別較大。相對而言，亞洲地區的貿易量下滑較少，而歐洲和北美地區的貿易縮水幅度較大。

世界貿易組織預計，今年全球貨物貿易量將萎縮9.2%，全球貿易表現或好於預期。