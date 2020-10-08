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中國市場驅動 賓士全球銷量回升
德國汽車製造商戴姆勒公司6日公布的數據顯示，主要受中國市場需求驅動，今年第三季度，賓士乘用車全球銷量進一步回升。
據新華社報導，戴姆勒公司指出，梅賽德斯-賓士乘用車三季度在中國售出約22.36萬輛，同比大幅增長23.4%。中國市場保持快速復甦，續為梅賽德斯-賓士乘用車銷售提供主要動力。
數據顯示，三季度梅賽德斯-賓士乘用車全球銷量約61.4萬輛，同比增長3.9%，為今年以來首次同比增長。除中國外，德國市場銷量同比增長4%，美國市場銷量減少9.4%。
戴姆勒公司董事會成員布麗塔·澤格認為，雖然三季度市場需求好於預期，但全球汽車銷售情況仍存在明顯地區差異，四季度仍應密切關注市場需求變化。
受新冠疫情衝擊，今年前9個月，梅賽德斯-賓士乘用車全球銷量同比減少10.2%。其中，歐洲和美國市場銷量分別下滑20.9%和12.2%，但中國市場銷量逆勢增長8.3%。
戴姆勒公司還公布了梅賽德斯-賓士新發展戰略，將在電動車、汽車軟體等領域加大投入和開發，減少企業運營支出，提高盈利水平。
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