10.2兆美元！全球億萬富豪資產創新高 陸富人數攀高峰

「2020瑞銀/資誠億萬富豪調查報告：乘風破浪Riding the Storm」7日發布稱，全球億萬富豪的財富在7月創下歷史新高，達10.2兆美元，亞太地區億萬富豪最多。大陸共有415位億萬富豪，同步創歷史新高。

報告顯示，在今年資產價格呈現V型反彈的走勢下，全球億萬富豪的總值達10.2兆美元，超越2017年底8.9兆美元的高點。

其中，亞太地區億萬富豪最多，共有831位，占全球億萬富豪人口38%。今年4月初到7月底，亞太地區億萬富豪的財富反彈36%，達3.3兆美元，顯示出經濟復甦的進展。

截至7月，大陸共有415位億萬富豪，創歷史新高，其財富總值達1.7兆美元，與2018年相比成長71%。截至4月初，大陸億萬富豪的財富在過去十年成長近九倍，美國億萬富豪的財富僅成長一倍。

過去十年，全球億萬富豪人數成長一倍，其財富總值也成長超過三倍。截止2020年7月底為止，全球億萬富豪共有2,189名，2009年底則僅有969名。億萬富豪的財富總值在今年資產價格呈V形反彈後創下歷史新高，達10.2兆美元。這波復甦是由科技和實業領域的億萬富豪所帶動。

大陸的億萬富豪擁有亞太地區億萬富豪財富總值的50％，以及全球億萬富豪財富總值的17％，高於2018年的11％。4月至7月，大陸億萬富豪的財富成長41％，原因是新型冠狀病毒確診人數從3月開始減少，導致股市上漲。

此外，大陸幾乎所有（98％）的億萬富豪都是白手起家，比率占亞太地區之首。

隨著企業創新者和部署科技的顛覆者為當今經濟改革中占有領導地位，全球億萬富豪財富分布狀況也呈現兩極化；科技、健康醫療和實業領域的企業家表現領先群倫，新冠肺炎疫情則加速分歧。