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WTO：大陸在進出口領域都為全球做出積極貢獻

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
WTO表示，今年上半年大陸不僅在出口方面表現突出，在進口上也為全球需求做出了貢獻。（圖／取自央視新聞）
WTO表示，今年上半年大陸不僅在出口方面表現突出，在進口上也為全球需求做出了貢獻。（圖／取自央視新聞）

世界貿易組織（WTO）6日發布全球貿易預測更新，WTO高級經濟學家科爾曼·尼（Coleman Nee）表示，今年上半年亞洲區域內貿易較去年同期下降了6%，但大陸從亞洲其他國家的進口僅下降了1%，大陸支持了亞洲區域內貿易。若不包括大陸在內，亞洲區域內貿易下降了9%。大陸不僅在出口方面表現突出，在進口上也為全球需求做出了貢獻。

據央視新聞報導，WTO副總幹事易小准表示，新冠肺炎危機對貿易的影響在各地區間差異很大，亞洲的貿易量降幅相對溫和，而歐洲和北美的貿易收縮幅度較大。不過，有一些產品仍有持續需求，其中醫療物資貿易量激增，電子產品和資訊服務貿易也持續增長。

此外，WTO高級經濟學家芭芭拉·安德莉亞·阿德里安也指出，當其他經濟體仍處於困境時，大陸已出現復甦。中國是最大的旅遊消費國，亞洲一些最不發達國家從大陸遊客身上受益，而這些國家現在因失去了量陸客而承受損失，大陸將在最不發達國家的旅遊業復甦上發揮作用，尤其是對亞洲地區的最不發達國家。

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