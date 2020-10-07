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美媒：中國消費火爆助提振鄰國

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電

多家外媒表示，後疫情時代，中國經濟復甦進程加快，有分析師指出，中國經濟反彈可望進一步吸引外資湧入，也有助於提振亞洲鄰國經濟。

據美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，景順亞太區全球市場策略師David Chao表示，隨著中國從新冠病毒大流行中顯示出強勁反彈，亞洲經濟體將受益。

他表示，焦點是「中國消費者是否能迅速恢復正常活動，我認為中國人的影響力會大得多，會提振其他亞洲經濟體」。他的公司發現，在黃金周期間，餐館預訂和中國家庭旅遊的人數都創下了「紀錄」。同時，外媒認為中國經濟復甦進程遠超發達國家。

福布斯5日報導，沒有一家大型跨國公司，也沒有一家在上海和北京的外國企業想要退出中國。中國比大多數西歐國家從疫情中恢復得都好，尤其肯定比英國好，它們正談論著隨著病例的增加，實施更多的封鎖。

中國日報網報導，中國國家統計局發布的製造業PMI從8月份的51升至9月份的51.5。這是今年的第二高水平，已連續7個月上升。財新製造業採購經理人指數的走勢與官方數據不同，但甚至高於官方數據，9月再次穩定在53。

外媒認為，後疫情時代中國經濟迅速恢復吸引外資湧入，與中國脫代價高昂。

華爾街日報5日發表題為「企業與中國「脫」的代價高達1萬億美元？」的報導稱，一些公司都希望能在一定程度上與中國脫，或至少實現業務的多元化，以此來對沖政治或聲譽風險，並防範未來類似新冠疫情等原因造成的衝擊。

但由於中國已成為第一個從疫情中復甦並恢復增長的主要經濟體，跨國公司對中國的依賴在許多情況下實際上反而增加了。流入中國的外商直接投資正迅速反彈。耐克公司、特斯拉等公司將中國描述為支撐他們第二季度業績的關鍵因素。

疫情 外資

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