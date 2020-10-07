抗爭大減 香港將千名防暴警力調回正常警務

據香港文匯報報導，隨着香港過去數個月「暴力示威活動」較去年大減，加上預期今年內不會再有大型示威活動，香港警方已自10月4日起，陸續將總區應變大隊「第二梯隊」的約千名人員調返原屬警區勤務，以加強執行前線警務工作。

報導稱，這批人員主要包括刑偵人員及曾接受機動部隊訓練警員。香港警方相信，這次行動資源重整，前線警力基本上已恢復到接近去年6月反送中抗爭爆發前的水準。

文匯報還引述消息指出，香港警方這次調動不代表警方處理示威的能力、機動性及應變力會減弱。前線人員經過1年示威活動的挑戰後，無論在經驗、戰術、技巧、裝備準備程度等都有所提升。

此外，香港警方仍會保留約1,500名的「第一梯隊」，包括機動部隊、衝鋒隊和速龍小隊，繼續處理防暴工作。

香港中聯辦主任駱惠寧9月30日在香港慶祝大陸國慶大會上致詞時曾表示，大陸全國人大常委會今年中制定香港國安法，「讓香港結束了『港獨』猖狂、『黑暴』肆虐的動盪局面，迎來了由亂轉治的重大轉折。」